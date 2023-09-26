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Багаті країни та Китай мають прискорити шлях до чистого нуля - МЕА

Багаті країни та Китай мають прискорити шлях до чистого нуля - МЕА

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Як багаті країни, так і країни, що розвиваються, повинні різко прискоритися з досягненням своїх цілей щодо нульових викидів, заявило у вівторок Міжнародне енергетичне агентство, попередивши, що сплеск виробництва чистої енергії є основною причиною, через яку світові кліматичні цілі все ще перебувають у межах досяжності, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Багаті країни мають досягти вуглецевої нейтральності приблизно до 2045 року, тобто на п'ять років раніше, а Китаю слід пришвидшитись на десятиліття - до 2050 року, щоб досягти домовленої в Парижі мети з обмеження потепління в 1,5 градуси Цельсія вище за доіндустріальний рівень, заявили в МЕА.

«Світ уже занадто довго відкладав, щоб уникнути важкого вибору», - заявили в організації.

У доповіді, підготовленій напередодні вирішальних перемовин ООН щодо клімату, оновлюється знакова «Дорожня карта до чистого нуля» МЕА 2021 року, у якій ідеться про те, що розроблення нових видів викопного палива несумісне із глобальною декарбонізацією до середини століття і метою у 1,5°C.

При цьому МЕА побачило прогрес у вигляді рекордного зростання потужностей сонячної енергії та продажів електромобілів. Це, як зазначено, відповідає шляху МЕА до нульових викидів, а також планам промисловості з розгортання нового виробництва для них.

Енергетичний сектор «змінюється швидше, ніж багато хто думає», заявило МЕА, додавши, що разом ці екологічно чисті енергетичні технології, за прогнозами, забезпечать третину скорочення викидів, необхідного до 2030 року.

При цьому організація попередила про негативні наслідки збільшення інвестицій у викопне паливо та «стійко високих викидів» у той самий період, коли спостерігалося економічне піднесення після пандемії та енергетична криза, спричинена вторгненням росії в Україну.

«Шлях до 1,5°C звузився за останні два роки, але технології чистої енергетики тримають його відкритим», - сказав очільник МЕА Фатіх Біроль.

МЕА прогнозує цього місяця, що світовий попит на нафту, газ і вугілля досягне свого піку у цьому десятилітті завдяки «вражаючому» зростанню екологічно чистих енергетичних технологій та електромобілів.

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Але навіть невелика затримка в скороченні викидів понад нинішні обіцянки «призведе до того, що глобальна температура перевищить 1,5°C протягом майже 50 років», попереджається в доповіді.

У МЕА заявили, що збереження графіка «означає, що майже всі країни повинні просунутися вперед до намічених дат на шляху до чистого нуля», і шлях цей заснований на «справедливому» перерозподілі цілей, підштовхуючи Китай і багатші країни вперед, щоб дати країнам, що розвиваються, більше перепочинку для декарбонізації після 2050-го, пише видання.

У доповіді також міститься заклик до «колосального нарощування потужностей екологічно чистої енергетики», підкріпленого відповідною політикою, що призведе до зниження попиту на викопне паливо на 25 відсотків до 2030 року.

І в МЕА попередили, що якщо наявні у світі нафтові й газові родовища та вугільні електростанції працюватимуть до кінця свого терміну служби, світ значно перевищить свій баланс викидів CO2, щоб залишатися в межах 1,5°С.

Виокремивши Китай, МЕА заявило, що, за прогнозами, на частку цієї країни в період з 2023 до 2050 року припадатиме 45 відсотків викидів від наявних активів, що працюють на викопному паливі.

Наразі, як вказано, потепління сягнуло трохи менше ніж 1,2°C, і світ уже став свідком ескалації смертоносних і руйнівних екстремальних погодних явищ, і найбільш вразливі групи населення постраждали найбільше.

МЕА підтримало критику так званих технологій видалення вуглецю, яким приділяється все більше уваги, оскільки світ не може скоротити викиди. До них належать промислові та природні процеси вилучення молекул CO2 з атмосфери та їх постійного зберігання.

У МЕА заявили, що сценарій відкладених дій з боротьби зі зміною клімату змусить світ покладатися на ці «дорогі і неперевірені в масштабі» технології видалення вуглецю.

Якщо такі технології не з'являться в необхідному масштабі, включаючи ефективну фільтрацію 0,1 відсотка земної атмосфери щороку до 2100 року, МЕА заявило, що повернення температури до цілі в 1,5°C «буде неможливим».

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