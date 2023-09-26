Богатые страны и Китай должны ускорить путь к чистому нулю - МЭА

Детали

Богатые страны должны достичь углеродной нейтральности примерно к 2045 году, то есть на пять лет раньше, а Китаю следует ускориться на десятилетие - к 2050 году, чтобы достичь условленной в Париже цели по ограничению потепления в 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, заявили в МЭА.

«Мир уже слишком долго откладывал, чтобы избежать трудного выбора», - заявили в организации.

В докладе, подготовленном в преддверии решающих переговоров ООН по климату, обновляется знаковая «Дорожная карта к чистому нулю» МЭА 2021 года, в которой говорится, что разработка новых видов ископаемого топлива несовместима с глобальной декарбонизацией к середине века и целью в 1,5°C.

При этом МЭА увидело прогресс в виде рекордного роста мощностей солнечной энергии и продаж электромобилей. Это, как указано, соответствует пути МЭА к нулевым выбросам, а также планам промышленности по развертыванию нового производства для них.

Энергетический сектор «меняется быстрее, чем многие думают», заявило МЭА, добавив, что вместе эти экологически чистые энергетические технологии, по прогнозам, обеспечат треть сокращения выбросов, необходимого к 2030 году.

При этом организация предупредила о негативных последствиях увеличения инвестиций в ископаемое топливо и «устойчиво высоких выбросов» в тот же период, когда наблюдался экономический подъем после пандемии и энергетический кризис, вызванный вторжением россии в Украину.

«Путь к 1,5°C сузился за последние два года, но технологии чистой энергетики держат его открытым», - сказал глава МЭА Фатих Бироль.

МЭА в этом месяце прогнозирует, что мировой спрос на нефть, газ и уголь достигнет своего пика в этом десятилетии благодаря «впечатляющему» росту экологически чистых энергетических технологий и электромобилей.

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Но даже небольшая задержка в сокращении выбросов сверх нынешних обещаний «приведет к тому, что глобальная температура превысит 1,5°C в течение почти 50 лет», предупреждается в докладе.

В МЭА заявили, что сохранение графика «означает, что почти все страны должны продвинуться вперед к намеченным датам на пути к чистому нулю», и путь этот основан на «справедливом» перераспределении целей, подталкивая Китай и более богатые страны вперед, чтобы дать развивающимся странам больше передышки для декарбонизации после 2050-го, пишет издание.

В докладе также содержится призыв к «колоссальному наращиванию мощностей экологически чистой энергетики», подкрепленному соответствующей политикой, что приведет к снижению спроса на ископаемое топливо на 25 процентов к 2030 году.

И в МЭА предупредили, что если существующие в мире нефтяные и газовые месторождения и угольные электростанции будут работать до конца своего срока службы, мир значительно превысит свой баланс выбросов CO2, чтобы оставаться в пределах 1,5°С.

Выделив Китай, МЭА заявило, что, по прогнозам, на долю этой страны в период с 2023 по 2050 год будет приходиться 45 процентов выбросов от существующих активов, работающих на ископаемом топливе.

На данный момент, как указано, потепление составило чуть менее 1,2°C, и мир уже стал свидетелем эскалации смертоносных и разрушительных экстремальных погодных явлений, и наиболее уязвимые группы населения пострадали больше всего.

МЭА поддержало критику так называемых технологий удаления углерода, которым уделяется все больше внимания, поскольку мир не может сократить выбросы. К ним относятся промышленные и природные процессы извлечения молекул CO2 из атмосферы и их постоянного хранения.

В МЭА заявили, что сценарий отложенных действий по борьбе с изменением климата вынудит мир полагаться на эти «дорогие и непроверенные в масштабе» технологии удаления углерода.

Если такие технологии не окажутся в необходимом масштабе, включая эффективную фильтрацию 0,1 процента земной атмосферы каждый год к 2100 году, МЭА заявило, что возвращение температуры к цели в 1,5°C «будет невозможным».

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