Мир преодолевает ключевой порог потепления с такой скоростью, что это обеспокоило ученых - ВВС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Мир преодолевает ключевой порог потепления с такой скоростью, что вызывает беспокойство ученых, обнаружил анализ BBC, пишет УНН.
Детали
Примерно на треть дней в 2023 году средняя глобальная температура была как минимум на 1,5 C выше доиндустриального уровня.
Оставаться ниже этого показателя в долгосрочной перспективе считается крайне важным, чтобы избежать наиболее пагубных последствий изменения климата.
Но 2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений, а 2024 год может быть еще более жарким.
«Это признак того, что мы достигаем уровня, которого раньше не было», — говорит доктор Мелисса Лазенби из Университета Сассекса.
Это последнее открытие произошло после рекордных сентябрьских температур и лета с экстремальными погодными явлениями в большинстве стран мира.
Дополнение
Как богатые страны, так и развивающиеся страны должны резко ускориться с достижением своих целей по нулевым выбросам, заявило во вторник Международное энергетическое агентство, предупредив, что всплеск производства чистой энергии является основной причиной, по которой мировые климатические цели все еще находятся в пределах досягаемости.