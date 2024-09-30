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Танення льодовиків змусило Швейцарію та Італію змінити кордон

Танення льодовиків змусило Швейцарію та Італію змінити кордон

Київ • УНН

 • 16186 перегляди

Країни ведуть перемовини щодо зміни частини кордону в Альпах через танення льодовиків. Швейцарія вже схвалила угоду, яка стосується регіону Плато Роза та інших територій поблизу Маттерхорна.

Швейцарія та Італія ведуть перемовини щодо зміни частину свого кордону в Альпах через танення льодовиків. Про це пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Швейцарія вже офіційно схвалила угоду, але Італія ще цього не зробила.

Зазначається, що великі ділянки швейцарсько-італійського кордону визначені льодовиковими хребтами або областями вічного снігу. Проте танення льодовиків змістило ці природні кордони — це призвело до того, що обидві країни прагнуть їх врегулювати.

У пʼятницю, 27 вересня, Швейцарія заявила, що перевизначені кордони відповідають економічним інтересам обох сторін.

Згідно з проєктом швейцарсько-італійські кордони змінять у регіоні Плато Роза, притулку Каррел і Гобба ді Роллін — усі вони знаходяться поблизу Маттерхорн, однієї з найвищих гір Європи, та популярних гірськолижних курортів, включаючи Церматт.

Доповнення

Влада Швейцарії вже заявила, що угоду оприлюднять щойно її підпише італісйська сторона.

У виданні відзначили, що вже не перша така угода - попередні документи призводили до того, що кордон був зміщений на 100-150 метрів.

Українські вчені виявили причину локального танення льодовиків в Антарктиді13.12.23, 19:50 • 31854 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
antarktydaАнтарктида
shveitsariiaШвейцарія
alpyАльпи
italiiaІталія

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