Танення льодовиків змусило Швейцарію та Італію змінити кордон
Київ • УНН
Країни ведуть перемовини щодо зміни частини кордону в Альпах через танення льодовиків. Швейцарія вже схвалила угоду, яка стосується регіону Плато Роза та інших територій поблизу Маттерхорна.
Швейцарія та Італія ведуть перемовини щодо зміни частину свого кордону в Альпах через танення льодовиків. Про це пише Sky News, передає УНН.
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Швейцарія вже офіційно схвалила угоду, але Італія ще цього не зробила.
Зазначається, що великі ділянки швейцарсько-італійського кордону визначені льодовиковими хребтами або областями вічного снігу. Проте танення льодовиків змістило ці природні кордони — це призвело до того, що обидві країни прагнуть їх врегулювати.
У пʼятницю, 27 вересня, Швейцарія заявила, що перевизначені кордони відповідають економічним інтересам обох сторін.
Згідно з проєктом швейцарсько-італійські кордони змінять у регіоні Плато Роза, притулку Каррел і Гобба ді Роллін — усі вони знаходяться поблизу Маттерхорн, однієї з найвищих гір Європи, та популярних гірськолижних курортів, включаючи Церматт.
Доповнення
Влада Швейцарії вже заявила, що угоду оприлюднять щойно її підпише італісйська сторона.
У виданні відзначили, що вже не перша така угода - попередні документи призводили до того, що кордон був зміщений на 100-150 метрів.
Українські вчені виявили причину локального танення льодовиків в Антарктиді13.12.23, 19:50 • 31854 перегляди