Країни ведуть перемовини щодо зміни частини кордону в Альпах через танення льодовиків. Швейцарія вже схвалила угоду, яка
стосується регіону Плато Роза та інших територій поблизу Маттерхорна.
Рівень води в річках на півдні Німеччини поступово знижується після повеней, а німецька метеорологічна служба скасовує
попередження про несприятливі погодні умови в регіоні.
Сьогодні, 26 березня, усі любителі коктейлів можуть долучитися до Всесвітнього дня вермуту. Подія була започаткована відомим
барменом та виробником вермутів Джанкарло Манчіно.