26 березня: Всесвітній день вермуту, День "Вигадай своє свято"

Сьогодні, 26 березня, усі любителі коктейлів можуть долучитися до Всесвітнього дня вермуту. Подія була започаткована відомим барменом та виробником вермутів Джанкарло Манчіно.