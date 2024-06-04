Ситуація з повенями на півдні Німеччини поліпшується, рівень води знижується
Київ • УНН
Рівень води в річках на півдні Німеччини поступово знижується після повеней, а німецька метеорологічна служба скасовує попередження про несприятливі погодні умови в регіоні.
На півдні Німеччини рівень води у річках після повеней поступово знижується. Німецька метеорологічна служба скасовує попередження про несприятливі погодні умови на півдні країни. Про це повідомляє Spiegel, передає УНН.
Деталі
За даними німецької метеорологічної служби (DWD) після сильних дощів і гроз, що пройшли вночі на південь від Дунаю і в Баварському лісі, протягом дня очікується сонце. В Альпах і Баварському лісі все ще можуть бути "спочатку щільні хмари і місцями дощ", йдеться в повідомленні. Але: "Ситуація з тривалими дощами закінчилася", - сказав метеоролог DWD.
У результаті рівень води в більшості водойм на південному заході країни знову падає. Лише на великих річках, таких як Дунай і Рейн, рівень води в деяких місцях усе ще підвищується, повідомив увечері в понеділок центр прогнозування повеней. Однак критичного рівня більше не очікується.
Найвищий рівень попередження, як і раніше, діє майже на всій баварській ділянці Дунаю. За даними центру прогнозування повеней, вода, як і раніше, піднімається від водостоку Хундерсінген у районі Зігмарінген вниз за течією, а також на Боденському озері, Високому Рейні та Верхньому Рейні. Однак на південних притоках Дунаю спостерігалися лише окремі випадки незначного підйому рівня води.
Зазначається, що на водомірному вузлі Максау на Дунаї біля Карлсруе пікове значення, яке в неділю становило 8,29 м, навряд чи буде перевищено.
Доповнення
Під час рятувальної операції у Верхній Баварії загинув пожежник. Після зсуву, викликаного дощами, зійшов із рейок потяг ICE. У десяти баварських комунах через підвищення рівня води у Дунаї та його притоках оголошено режим природної катастрофи.