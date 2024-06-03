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Повінь на півдні Німеччини: пожежник загинув під час рятувальної операції

Повінь на півдні Німеччини: пожежник загинув під час рятувальної операції

Київ • УНН

 • 25072 перегляди

Пожежник загинув під час рятувальної операції на півдні Німеччини в результаті сильної повені, викликаної проливними дощами і підвищенням рівня води в Дунаї і його притоках.

Південь Німеччини потерпає від повеней, спричинених інтенсивними дощами та підвищення рівня води у Дунаї та його притоках. Під час рятувальної операції у Верхній Баварії загинув пожежник. Після зсуву, викликаного дощами, зійшов із рейок потяг ICE. У десяти баварських комунах через підвищення рівня води у Дунаї та його притоках оголошено режим природної катастрофи, повідомляє у неділю Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Під час рятувальної операції у місті Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм у Верхній Баварії загинув пожежник. Він перекинувся на гумовому човні під час рятувальної операції разом із трьома колегами і був знайдений мертвим рано вранці, повідомив представник районного управління Пфаффенгофена-ан-дер-Ільм у неділю, повідомляє агентство Reuters.

У місті Шробенгаузен у баварському окрузі Нойбург-Шробенгаузен, де також було оголошено режим природної катастрофи, підготовлено евакуацію 670 мешканців.

У баварський округ Гюнцбург, де рівень води в низці водойм досяг максимальної позначки за минуле століття, баварський центр гуманітарної організації "Червоний Хрест" направив рятувальників на човнах і водолазів.

У Мюнхені влада також попереджає мешканців про загрозу життю в районі берега річки Ізар. У столиці Баварії оголошено другий рівень небезпеки.

На півдні Німеччини сталась масштабна повінь: декілька районів евакуювали 01.06.24, 20:40 • 47841 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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