Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Юг Германии страдает от наводнений, вызванных интенсивными дождями и повышением уровня воды в Дунае и его притоках. Во время спасательной операции в Верхней Баварии погиб пожарный. После оползня, вызванного дождями, сошел с рельсов поезд ICE. В десяти баварских коммунах из-за повышения уровня воды в Дунае и его притоках объявлен режим природной катастрофы, сообщает в воскресенье Deutsche Welle, передает УНН.

детали

Во время спасательной операции в городе Пфаффенгофен-ан-дер-Ильм в Верхней Баварии погиб пожарный. Он перевернулся на резиновой лодке во время спасательной операции вместе с тремя коллегами и был найден мертвым рано утром, сообщил представитель районного управления Пфаффенгофена-ан-дер-Ильм в воскресенье, сообщает агентство Reuters.

В городе Шробенгаузен в баварском округе Нойбург-Шробенхаузен, где также был объявлен режим природной катастрофы, подготовлена эвакуация 670 жителей.

В баварский округ Гюнцбург, где уровень воды в ряде водоемов достиг максимальной отметки за прошедшее столетие, баварский центр гуманитарной организации "Красный Крест" направил спасателей на лодках и водолазов.

В Мюнхене власти также предупреждают жителей об угрозе жизни в районе берега реки Изар. В столице Баварии объявлен второй уровень опасности.

На юге Германии произошло масштабное наводнение: несколько районов эвакуировали