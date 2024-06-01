На юге Германии произошло масштабное наводнение: несколько районов эвакуировали

На юге Германии объявили чрезвычайную ситуацию из-за высокого уровня воды в реках. местные реки начали выходить из берегов после чрезвычайно обильных ливней. Об этом пишет Spiegel, передает УНН.

Детали

Попереду вже п'ять муніципалітетів Баварії оголосили надзвичайну ситуацію через повінь, це зокрема: Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм, Гюнцбург, Аугсбург, Айхах-Фрідберг та Ной-Ульм.

В издании добавили, что из-за наводнения в районе города Бургвальден под Аугсбургом прорвало дамбу. В муниципалитете Бабенхаузен частично исчезла мобильная связь.

В нескольких населенных пунктах началась эвакуация, свои дома оставили минимум 150 человек. в зоне стихийного бедствия работают государственные службы и волонтерские спасательные организации.

Как пишет издание, в одном из районов Баварии за 24 часа с 8 утра пятницы выпало 135 литров осадков на квадратный метр. В целом еще во многих местах этот показатель был выше 100 литров.

Дополнение

Кое-где местные власти советуют сделать запасы кипяченой питьевой воды ввиду риска загрязнения.

Также известно, что глава Баварии Маркус Зедер и земельный министр внутренних дел Йоахим Германн заявили, что отправляются в зону стихийного бедствия, чтобы воочию оценить ситуацию.

Напомним

Сильный дождь привел к наводнению улиц и подвалов в некоторых частях Германии. машины плыли по улицам, и люди оказались запертыми в своих домах.