Количество депортаций из Германии в Россию растет

С начала 2024 года количество депортаций из Германии в Россию выросло до 32 человек. Это значительное увеличение по сравнению с 7 депортациями в 2023 году, хотя все еще меньше, чем 280 депортаций в 2021 году.