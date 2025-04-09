Циклон «Макс» принесет снегопады в северные и восточные регионы Германии. На юге ожидаются дожди с температурой до +10°C, которая впоследствии выровняется по всей стране до -1...+6°C.
В центре Киева на улице Льва Толстого продают ресторан Emerald площадью 526 м² с летними террасами. Заведение, которое ранее принадлежало Тищенко и было известно как "Велюр", оценили в 1,5 млн долларов.
Виллу на озере Тегернзее, которой пользовался российский олигарх Усманов, выставили на продажу за рекордные 25 млн евро. Имение принадлежало оффшорной компании и продается для погашения долгов по решению суда.
В Баварии 40-летний пассажир без билета запрыгнул на внешнюю часть отправляющегося поезда ICE. Мужчина продержался 30 км на скорости 282 км/ч, пока поезд не остановили в Киндинге.
В Германии зафиксировали пролеты неизвестных дронов над химическим парком, складом боеприпасов и военным аэродромом. Полиция расследует возможный шпионаж в контексте российской агрессии.
Германия создает четвертую дивизию в составе Сухопутных войск для защиты критической инфраструктуры. Новое соединение объединит 6 полков теробороны общей численностью 6000 человек.
В Германии задержали гражданина Дитера С. за участие в "ДНР" и шпионаж в пользу рф. Подозреваемый следил за военными базами США и планировал диверсии на маршрутах поставки помощи Украине.
57-летнего россиянина обвиняют в убийстве двух украинских солдат в Мурнау в апреле. По данным следствия, мужчина убил военных после спора о войне.
С начала 2024 года количество депортаций из Германии в Россию выросло до 32 человек. Это значительное увеличение по сравнению с 7 депортациями в 2023 году, хотя все еще меньше, чем 280 депортаций в 2021 году.
На немецком фестивале "Октоберфест" усилены меры безопасности из-за недавних актов насилия. Впервые за 189 лет установят металлодетекторы, запретят проносить ножи и рюкзаки.
В Баварии 13 детей потеряли сознание в автобусе из-за жары и отсутствия кондиционера. Водитель не реагировал на жалобы, полиция проводит расследование инцидента.
На юге Германии число погибших в результате масштабного наводнения возросло до пяти после того, как спасатели обнаружили тело женщины в затопленном автомобиле.
Пожарный погиб во время спасательной операции на юге Германии в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями и повышением уровня воды в Дунае и его притоках.
В нескольких районах Баварии объявлена чрезвычайная ситуация из-за высокого уровня воды в реках. В нескольких населенных пунктах началась эвакуация, свои дома оставили по меньшей мере 150 человек.
Европейские службы безопасности подозревают россию в организации поджогов и диверсионных атак на объекты инфраструктуры по всей Европе в попытке дестабилизировать ситуацию на континенте.
Из-за проливных дождей, которые привели к затоплению улиц и подвалов в некоторых районах Германии, автомобили плавали по улицам, а люди оказались запертыми в своих домах. Сообщений о пострадавших не поступало.
Европейские спецслужбы предупреждают о планах россии по широкомасштабным диверсиям по всему континенту, включая взрывы, поджоги и нападения на объекты инфраструктуры, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения.
Чехия снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне для борьбы с угрозой российской разведки и шпионской деятельности в Европе.
Министр иностранных дел Германии вызвал российского посла на фоне подозрений, что российские агенты планируют диверсии на немецкой территории, предупредив Путина, чтобы он не приносил свой террор в Германию.
В Баварии задержали двух российских шпионов, которые планировали саботаж с целью сорвать военную помощь Германии Украине.
Германия задержала двух российских агентов немецко-российского происхождения, которые планировали диверсионные операции против военной инфраструктуры, чтобы подорвать поддержку Украины.
Двое белорусов похитили 40 штурмовых винтовок натовского образца из грузового поезда в Германии, чтобы продать их через даркнет, но были арестованы полицией после спецоперации.
11 человек получили ранения, когда болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену шлюза на реке Дунай в Австрии.
Две украинки получили ранения в результате серьезной аварии автобуса вблизи Лейпцига, Германия, в которой погибли четыре человека и еще несколько получили ранения.
Правительство Германии продлило доверительное управление акциями "роснефти" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах еще на шесть месяцев, чтобы позволить российской компании добровольно продать свои доли вместо того, чтобы их экспроприировать.
Премьер-министр Баварии Зёдер призвал к новому голосованию в Бундестаге по поставкам крылатых ракет Taurus в Украину и возобновлению их производства для Бундесвера.
Противоречия с немецкими предпринимателями из-за инициатив "Зеленого курса" могут повлиять на программу Урсулы фон дер Ляйен при ее повторном избрании президентом Еврокомиссии.
Немецкие земли согласились предоставлять часть помощи искателям убежища через платежные карты, чтобы предотвратить денежные переводы за границу.