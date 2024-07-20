13 детей, которые возвращались автобусом из похода обратно в летний лагерь в Германии, потеряли сознание. Водитель автобуса, несмотря на жару до +30°C, не включил кондиционер в салоне. У детей диагностировали тепловой удар и проблемы с кровообращением, полиция проводит расследование против водителя. Об этом пишет издание BILD, передает УНН.

«На севере Баварии 35 ребят возвращались автобусом из похода обратно в летний лагерь. Несмотря на жару до +30°C, в автобусе не был включен кондиционер. Пассажиры жаловались на духоту, но водитель ничего не сделал. В результате 13 детям 8-15 лет стало плохо, они потеряли сознание», - пишет издание.

Отмечается, что на место происшествия прибыли 55 пожарных, врачей и спасателей, в том числе три вертолета.

«У детей диагностировали тепловой удар и проблемы с кровообращением. Часть из них госпитализировали в ближайшие больницы. Полиция проводит расследование против водителя и выясняет, почему тот не включил кондиционер», - добавляет издание.

Напомним,

Автобус, в котором было девять граждан Украины, в том числе 4 детей, врезался в машину дорожной службы на трассе в Польше, 5 человек - в тяжелом состоянии.