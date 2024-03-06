Премьер Баварии Зедер о поставках Taurus в Украину: Это оружие должно быть использовано
Премьер-министр Баварии Зёдер призвал к новому голосованию в Бундестаге по поставкам крылатых ракет Taurus в Украину и возобновлению их производства для Бундесвера.
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба".
российский суд признал Коломойского "экстремистом" и конфисковал бизнес-активы
российский суд назвал украинского бизнесмена Игоря Коломойского "экстремистом" и постановил конфисковать его бизнес-активы в рф.
Курс валют по состоянию на 6 марта: ослабление гривны
Гривна обесценилась по отношению к доллару и евро 6 марта: курс доллара вырос на 5 копеек, а евро - на 2-10 копеек на покупке и продаже.
россияне утром ударили по Донецкой области, есть жертва
63-летняя женщина умерла от ранений, полученных во время обстрела села Нетайлово Очеретинской громады.
Эсминец США отразил атаку хуситов: сбиты противокорабельная ракета и три беспилотника
Эсминец ВМС США "Карни", находящийся в Красном море, сбил противокорабельную баллистическую ракету и три ударных беспилотника, запущенных поддерживаемыми Ираном силами Хути в Йемене 5 марта.
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, где в очередях стоят около 2300 грузовиков.
Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки
Министр иностранных дел Франции заявил, что сообщения, отправленные Францией, а также европейцами, являются "элементом баланса сил" с россией.
Министр энергетики Галущенко исключил возможность продолжения транзита российского газа
Министр энергетики Украины Герман Галущенко исключил любую возможность коммерческих соглашений о продолжении транспортировки российского газа через территорию Украины после окончания срока действия действующего транзитного соглашения.
Уничтожение корабля рф "сергей котов": ранены по меньшей мере 27 оккупантов - ГУР
По уточненным данным украинской разведки, по меньшей мере 27 оккупантов с корабля рф "сергей котов" были ранены и еще 7 погибли во время атаки на него вблизи Керченского пролива.