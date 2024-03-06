Премьер Баварии Зедер о поставках Taurus в Украину: Это оружие должно быть использовано

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призывает к новому голосованию в Бундестаге по ракетам Taurus и восстановлению их производства для Бундесвера. Как пишет WELT, об этом он сказал во время посещения баварской ракетной компании MBDA Deutschland в Шробенхаузене, передает УНН.

Детали

Маркус Зедер призвал начать поставки этих крылатых ракет в Украину. Он считает, что это не должно быть единоличным решением Шольца, которого он обвинил в упрямстве.

Это оружие должно быть использовано. У нас есть личная и моральная заинтересованность в помощи Украине - сказал Зедер.

Он отметил необходимость восстановления производства Taurus в Баварии и призвал к новому голосованию в Бундестаге по вопросу поставок этих крылатых ракет. Во время первого голосования, которое, напомним, состоялось по требованию ХДС/ХСС 22 февраля, только 182 депутата проголосовали за законопроект, 479 депутатов проголосовали против, а пятеро воздержались.

Контекст

MBDA Deutschland в Шробенхаузене до 2019 года производила ракеты Taurus. Исполнительный директор MBDA Томас Готтшильд объяснил, что производственные мощности Taurus все еще доступны, даже после многих лет простоя. Однако он не захотел сообщить, сколько времени пройдет, прежде чем новые крылатые ракеты будут готовы к использованию.

Руководитель федерального отделения MBDA уже объявил о расширении деятельности. До конца 2025 года количество работников в Германии увеличится примерно на 25%, или на 300 человек. Кроме того, в расширение будет инвестировано более 200 миллионов евро. Кроме того, в будущем на площадке в Шробенхаузене также будут производиться большие ракеты ПВО Patriot - впервые за пределами США.

Глава МИД Германии Бербок призвала Шольца "активно рассмотреть" вопрос о поставках Taurus в Украину