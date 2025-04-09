ХДС получит контроль над МИД Германии впервые за 60 лет, возглавит ведомство Иоганн Вадефуль. Борис Писториус останется на посту министра обороны.
ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании правительственной коалиции. Главными элементами соглашения станут реформы в сферах миграции, экономической и оборонной политики.
Франция и Германия настаивают на агрессивном ответе ЕС на новые тарифы США, рассматривая нацеливание на американские технологии и услуги для защиты интересов Евросоюза.
Президент Украины выразил надежду, что Фридрих Мерц одобрит поставки ракет Taurus. Мерц ранее заявлял, что Украина должна получить необходимые системы обороны.
Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины, что может привести к торговой войне. Европа готовится к ответу, рассматривая защиту собственных экономических интересов.
Олаф Шольц выразил солидарность с Канадой, осудив пошлины Трампа и идею сделать Канаду 51-м штатом США. Он подчеркнул поддержку Германией независимости Канады.
ЕС работает над 17-м пакетом санкций против россии, несмотря на требования москвы о возвращении одного из ее банков в SWIFT в обмен на частичное прекращение огня. Лидеры ЕС исключают ослабление санкций.
Олаф Шольц заявил, что снятие санкций с россии до достижения мира было бы серьезной ошибкой, поскольку рф не заинтересована в мире. США и Европа должны занимать общую позицию по этому вопросу.
Переговоры в Париже завершились, о чем свидетельствует отъезд первых лидеров. Участники публиковали обновления в социальных сетях, а Макрон планирует обратиться к СМИ.
Президент Германии отправил в отставку канцлера Шольца и министров его кабинета. Шольц временно будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.
Бундесрат одобрил пакет расходов, ослабляющий «долговой тормоз» для обороны и инфраструктуры. Выделят 500 млрд евро в специальный фонд, что простимулирует экономику и модернизацию.
Уходящее в отставку правительство Германии согласовало дополнительные 3 миллиарда евро военной помощи Украине в этом году. Также, в течение 2026-29 годов планируется помощь более чем на 8 миллиардов евро.
Эммануэль Макрон заявил об увеличении заказов на Rafale. Франция продолжит поддерживать Украину и готовить украинских летчиков на самолетах "Мираж".
Франция, Великобритания и другие страны могут разместить несколькотысячные воинские контингенты в Украине для гарантий безопасности после прекращения огня, даже без согласия россии.
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал россию прекратить атаки на украинские города и встать на путь прочного мира. Президент Украины подчеркнул важность гарантий безопасности.
Ведущие партии Германии договорились о финансовом пакете для обороны и инфраструктуры. Также согласовано увеличение помощи Украине на три миллиарда евро.
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею 30-дневного прекращения огня между Украиной и россией, назвав это важным шагом к справедливому миру. Кая Каллас приветствовала переговоры Украины и США в Джидде.
ЕС планирует выделить 150 миллиардов евро на развитие оборонной промышленности. Франция настаивает на использовании средств только внутри ЕС, тогда как Германия хочет привлечь страны-партнеры.
Канцлер Германии заявил о необходимости гарантировать условия для справедливого мира в Украине. Шольц подчеркнул важность сохранения суверенитета Украины и отказа от диктаторского мира.
Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии по вопросам безопасности и поддержки Украины. Зеленский поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинского воздушного щита.
Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц поддержит немедленное одобрение пакета помощи Украине на 3 млрд евро. Консерваторы и социал-демократы также планируют масштабные инвестиции в оборону страны.
На саммите в Лондоне европейские лидеры обсудили шаги к миру в Украине, но подчеркнули необходимость активного участия США. Великобритания, Италия и другие страны ЕС выразили готовность к сотрудничеству, однако некоторые лидеры сохраняют осторожность.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус на международный саммит по вопросам безопасности. На встрече присутствуют лидеры европейских стран, включая Макрона, Туска, Шольца и фон дер Ляйен.
В Лондоне состоится международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. На встрече планируют принять план действий по усилению обороноспособности Украины.
Роберт Габек призвал Германию и ЕС срочно предоставить миллиардную помощь Украине. Вице-канцлер настаивает на выделении 3 млрд евро для закупки систем противовоздушной обороны.
Депутаты ХДС предлагают канцлеру Германии привлечь Фридриха Мерца к международным встречам. Это связано с последними событиями в Вашингтоне и необходимостью согласования дальнейшей политики в отношении Украины.
Президент Украины Зеленский примет участие в европейском саммите в Лондоне, где встретится с лидерами ЕС. На встрече обсудят дальнейшие шаги для Украины и ее европейскую поддержку после встречи с Трампом.
Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц совершил свой первый зарубежный визит в Париж для встречи с Макроном. Консервативный блок получил 208 мест в Бундестаге, но этого недостаточно для формирования правительства.
Премьер Британии Кир Стармер проведет встречу с лидерами Италии, Германии, Польши и возможно Зеленским 2 марта. Участники обсудят мирную инициативу Трампа по Украине и вопросы европейской безопасности.
Министр финансов Германии Йорг Кукис заявил, что россия не будет снова принята в G7, несмотря на требование Трампа. Также он обсудил вопрос использования замороженных российских активов для восстановления Украины.