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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27453 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия и Франция настаивают на более агрессивном ответе на новые тарифы США – Bloomberg

Франция и Германия настаивают на агрессивном ответе ЕС на новые тарифы США, рассматривая нацеливание на американские технологии и услуги для защиты интересов Евросоюза.

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Зеленский надеется на доставку Taurus из Германии под руководством Мерца

Президент Украины выразил надежду, что Фридрих Мерц одобрит поставки ракет Taurus. Мерц ранее заявлял, что Украина должна получить необходимые системы обороны.

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Трамп решает финальные детали по пошлинам: лидеры Европы готовятся к тарифным войнам с США

Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины, что может привести к торговой войне. Европа готовится к ответу, рассматривая защиту собственных экономических интересов.

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Шольц осудил нападки Трампа и поддержал Канаду

Олаф Шольц выразил солидарность с Канадой, осудив пошлины Трампа и идею сделать Канаду 51-м штатом США. Он подчеркнул поддержку Германией независимости Канады.

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ЕС готовит 17-й пакет санкций против рф, отвергает просьбу путина по SWIFT для банков - EUobserver

ЕС работает над 17-м пакетом санкций против россии, несмотря на требования москвы о возвращении одного из ее банков в SWIFT в обмен на частичное прекращение огня. Лидеры ЕС исключают ослабление санкций.

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Нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир - Шольц

Олаф Шольц заявил, что снятие санкций с россии до достижения мира было бы серьезной ошибкой, поскольку рф не заинтересована в мире. США и Европа должны занимать общую позицию по этому вопросу.

политика • 27 марта, 14:50 • 17430 просмотра

Саммит "коалиции желающих" в Париже завершается, лидеры покидают Елисейский дворец

Переговоры в Париже завершились, о чем свидетельствует отъезд первых лидеров. Участники публиковали обновления в социальных сетях, а Макрон планирует обратиться к СМИ.

Война • 27 марта, 12:48 • 21340 просмотра

Штайнмайер официально отправил в отставку Шольца и его правительство

Президент Германии отправил в отставку канцлера Шольца и министров его кабинета. Шольц временно будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.

политика • 25 марта, 20:45 • 12644 просмотра

Германия выделит сотни миллиардов евро на оборону и инфраструктуру: масштабный пакет прошел парламент

Бундесрат одобрил пакет расходов, ослабляющий «долговой тормоз» для обороны и инфраструктуры. Выделят 500 млрд евро в специальный фонд, что простимулирует экономику и модернизацию.

Новости Мира • 21 марта, 11:44 • 11573 просмотра

Германия выделит Украине дополнительные 3 млрд евро военной помощи

Уходящее в отставку правительство Германии согласовало дополнительные 3 миллиарда евро военной помощи Украине в этом году. Также, в течение 2026-29 годов планируется помощь более чем на 8 миллиардов евро.

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Франция закажет больше боевых самолетов Rafale, чем планировалось - Макрон

Эммануэль Макрон заявил об увеличении заказов на Rafale. Франция продолжит поддерживать Украину и готовить украинских летчиков на самолетах "Мираж".

Новости Мира • 18 марта, 14:30 • 12502 просмотра

Макрон: разрешение россии для размещения войск в Украине не нужно

Франция, Великобритания и другие страны могут разместить несколькотысячные воинские контингенты в Украине для гарантий безопасности после прекращения огня, даже без согласия россии.

Война • 17 марта, 08:00 • 84549 просмотра

Шольц призывает рф работать над достижением "справедливого мира" в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал россию прекратить атаки на украинские города и встать на путь прочного мира. Президент Украины подчеркнул важность гарантий безопасности.

Война • 15 марта, 15:08 • 18939 просмотра

В ФРГ согласован миллиардный план на оборону и инфраструктуру внутри страны, а также средства для Украины

Ведущие партии Германии договорились о финансовом пакете для обороны и инфраструктуры. Также согласовано увеличение помощи Украине на три миллиарда евро.

Экономика • 14 марта, 16:09 • 17900 просмотра

Шольц прокомментировал идею перемирия между Украиной и россией

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею 30-дневного прекращения огня между Украиной и россией, назвав это важным шагом к справедливому миру. Кая Каллас приветствовала переговоры Украины и США в Джидде.

политика • 12 марта, 09:32 • 40501 просмотра

Франция и Германия спорят из-за плана на 150 миллиардов евро на оборону ЕС - FT

ЕС планирует выделить 150 миллиардов евро на развитие оборонной промышленности. Франция настаивает на использовании средств только внутри ЕС, тогда как Германия хочет привлечь страны-партнеры.

Война • 8 марта, 13:10 • 33489 просмотра

Шольц о перемирии в Украине: "Делаем конкретные предложения, чтобы оружие в воздухе и на море пока что хранило молчание"

Канцлер Германии заявил о необходимости гарантировать условия для справедливого мира в Украине. Шольц подчеркнул важность сохранения суверенитета Украины и отказа от диктаторского мира.

Война • 6 марта, 12:06 • 12441 просмотра

Зеленский и Шольц обсудили будущую архитектуру безопасности: что известно

Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии по вопросам безопасности и поддержки Украины. Зеленский поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинского воздушного щита.

Война • 5 марта, 13:29 • 17511 просмотра

Берлин хочет выделить Киеву еще более 3 миллиардов евро

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц поддержит немедленное одобрение пакета помощи Украине на 3 млрд евро. Консерваторы и социал-демократы также планируют масштабные инвестиции в оборону страны.

Война • 4 марта, 20:38 • 15465 просмотра

Европейские лидеры готовы вести переговоры для мира в Украине с активной ролью США - СМИ

На саммите в Лондоне европейские лидеры обсудили шаги к миру в Украине, но подчеркнули необходимость активного участия США. Великобритания, Италия и другие страны ЕС выразили готовность к сотрудничеству, однако некоторые лидеры сохраняют осторожность.

Война • 3 марта, 09:37 • 34902 просмотра

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус на международный саммит по вопросам безопасности. На встрече присутствуют лидеры европейских стран, включая Макрона, Туска, Шольца и фон дер Ляйен.

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Зеленский и мировые лидеры соберутся на саммите в Лондоне: кто приедет

В Лондоне состоится международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. На встрече планируют принять план действий по усилению обороноспособности Украины.

политика • 2 марта, 09:32 • 101925 просмотра

Вицеканцлер Германии требует быстрого предоставления трех миллиардов евро для обороны Украины

Роберт Габек призвал Германию и ЕС срочно предоставить миллиардную помощь Украине. Вице-канцлер настаивает на выделении 3 млрд евро для закупки систем противовоздушной обороны.

Война • 1 марта, 13:45 • 32607 просмотра

Шольца призвали взять Мерца на саммит по Украине в Лондон

Депутаты ХДС предлагают канцлеру Германии привлечь Фридриха Мерца к международным встречам. Это связано с последними событиями в Вашингтоне и необходимостью согласования дальнейшей политики в отношении Украины.

Война • 1 марта, 12:52 • 37029 просмотра

Зеленского ожидают на Лондонском саммите 2 марта

Президент Украины Зеленский примет участие в европейском саммите в Лондоне, где встретится с лидерами ЕС. На встрече обсудят дальнейшие шаги для Украины и ее европейскую поддержку после встречи с Трампом.

политика • 28 февраля, 19:37 • 30454 просмотра

Мерц неожиданно встретился с Макроном в Париже: должны были обсуждать позицию США по войне в Украине

Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц совершил свой первый зарубежный визит в Париж для встречи с Макроном. Консервативный блок получил 208 мест в Бундестаге, но этого недостаточно для формирования правительства.

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Стармер собирает европейских лидеров в Лондоне для обсуждения плана Трампа

Премьер Британии Кир Стармер проведет встречу с лидерами Италии, Германии, Польши и возможно Зеленским 2 марта. Участники обсудят мирную инициативу Трампа по Украине и вопросы европейской безопасности.

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Германия отвергла возможность возвращения россии в G7, несмотря на заявления Трампа

Министр финансов Германии Йорг Кукис заявил, что россия не будет снова принята в G7, несмотря на требование Трампа. Также он обсудил вопрос использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

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