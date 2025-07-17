Великобритания и Германия подписывают пакт о взаимной защите от нападения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, 17 июля, в Лондоне подпишут соглашение, предусматривающее обязательство оказывать друг другу помощь в случае вооруженного нападения. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

Как пишет издание, предпосылки для подписания документа были заложены во время встречи Стармера с предшественником Мерца, социал-демократом Олафом Шольцем, в августе 2024 года в Берлине. Тогда глава британского правительства охарактеризовал будущее соглашение как "часть более широкого перезапуска, основанного на новом духе сотрудничества".

Лидер консерваторов Мерц четко выразил сожаление по поводу выхода Великобритании из Европейского Союза и пообещал объединить усилия со Стармером для противодействия таким вызовам, как торговое давление Дональда Трампа и война в Украине - говорится в материале Bloomberg.

Немецкий лидер посещает Лондон через неделю после визита президента Франции Эммануэля Макрона - первого после Brexit официального визита европейского лидера в Британию, что стало сигналом потепления англо-французских отношений.

В рамках визита Стармер и Мерц должны подписать соглашение во время церемонии в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Взаимная оборона

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, обязательство о взаимной обороне является реакцией как на растущую агрессивность России, так и на усиление беспокойства европейских союзников относительно приверженности США НАТО при президенте Трампе.

В то же время, как уточнил собеседник на условиях конфиденциальности, новая договоренность не является альтернативой принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Североатлантического договора.

Ядерное сдерживание

Отмечается, что для Германии оборонная компонента особенно важна, учитывая, что Великобритания, наряду с Францией, является одним из двух ядерных государств в Европе. Хотя ФРГ не обладает собственным ядерным оружием, она пользуется защитным "зонтиком", который США развернули над европейским континентом.

Как сообщают немецкие правительственные чиновники, ядерная тематика в тексте нового соглашения прямо не упоминается.

Ракетный проект

В соглашении Стармер и Мерц обязуются в течение следующего десятилетия совместно реализовать программу по созданию нового дальнобойного ракетного комплекса - так называемой системы глубокого высокоточного удара (Deep Precision Strike).

Ожидается, что система будет иметь дальность поражения более 2000 километров и будет способствовать укреплению оборонного сектора как Великобритании, так и стран ЕС через "существенные промышленные инвестиции".

Последствия Brexit

Соглашение также предусматривает меры в сферах торговли, транспорта и борьбы с нелегальной миграцией, что является частью совместных усилий по смягчению негативных последствий Brexit.

В частности, как сообщает офис премьера Стармера, Германия возьмет на себя обязательство до конца текущего года внести изменения в законодательство об уголовной ответственности за содействие незаконной миграции в Великобританию.

Кроме того, в рамках визита лидеры обсудят текущие переговоры между Брюсселем и Вашингтоном по заключению торгового соглашения.

По информации из немецких правительственных источников, Мерц призывает как можно скорее заключить соответствующую договоренность между ЕС и США и считает новое соглашение Трампа со Стармером потенциальной моделью.

Внутриполитические сложности

По информации Bloomberg, лидеры двух стран могут использовать подписание нового соглашения, чтобы отвлечь внимание от проблем на внутриполитическом фронте.

Стармеру в последнее время пришлось осуществить ряд резких изменений политического курса, что подорвало с трудом заработанную репутацию правительства в сфере финансовой дисциплины.

Международная арена сейчас явно является для него самым комфортным местом. Это соглашение символизирует его стремление восстановить европейские отношения после Brexit, а также дает ему возможность временно отложить внутренние проблемы - отметила преподаватель сравнительной политики в британском Университете Киль Джемма Лумс.

Тем временем Мерц сталкивается с все большей разобщенностью в правящей коалиции: его консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы расходятся во взглядах на целый спектр вопросов - от реформ социального обеспечения до судебных назначений - и уже вызывают сравнения со спорами, сопровождавшими правительство Шольца.

Инвестиционная составляющая

В офисе премьера Стармера также сообщили, что помимо политической части, Великобритания и Германия объявят о новых коммерческих инвестициях на сумму более 200 млн фунтов стерлингов (268 млн долларов), что позволит создать около 600 новых рабочих мест.

В частности, предполагается:

первое расширение производства за пределами Германии компанией STARK, специализирующейся на оборонных технологиях. Новый объект планируется построить в городе Суиндон;

инвестиции на сумму 50 млн фунтов в Великобритании от немецкой компании Cognigy GmbH, работающей в области разговорного искусственного интеллекта;

планы компании Siemens Energy AG по созданию 200 новых рабочих мест, а также набору 100 новых стажеров и выпускников, начиная с осени текущего года.

Напомним

Ранее мы сообщали, что Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабное соглашение о взаимной обороне, которое предусматривает взаимопомощь в случае стратегических угроз. Договор установит обязательную связь в политике безопасности.

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