Трамп удивил Мерца изменением позиции по помощи Украине - WSJ

Президент США Дональд Трамп согласился на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о помощи Украине на фоне российских атак. Это решение удивило немецкого канцлера, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

По словам собеседников издания, Трамп изменил позицию по предоставлению Украине оружия в результате многомесячных усилий лидеров ЕС и НАТО. Отмечается, что президент Финляндии Александр Стубб подружился с Трампом, известным любителем гольфа, во время турнира во Флориде, тогда как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присылал президенту США льстивые текстовые сообщения и якобы назвал Трампа "папочкой".

Один из разговоров Трампа и Мерца состоялся 3 июля, когда США приостановили помощь Украине. Через несколько дней Трамп увидел последствия российских ударов по Украине, сам позвонил Мерцу и предложил продать не две, а пять систем Patriot, пишет WSJ.

Канцлер Германии был удивлен такой сменой риторики президента США, пишет издание.

Напомним

14 июля Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению Украины.

Позже Трамп сообщил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отгружаются европейским союзникам.