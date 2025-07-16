Трамп здивував Мерца зміною позиції щодо допомоги Україні - WSJ

$41.820.01
48.800.09
ukenru
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
09:05 • 780 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Ексклюзив
08:23 • 8544 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили люди у військовій формі: справу розслідує ДБР
Ексклюзив
07:08 • 24237 перегляди
Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри
03:38 • 40338 перегляди
Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам
15 липня, 19:40 • 118127 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 181881 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 204447 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 105467 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 127019 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 76033 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
40%
745мм
Популярнi новини
Сенатор США Грем застерігає путіна від помилки, посилаючись на Іранський прецедент15 липня, 23:49 • 113748 перегляди
Адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців після протестів16 липня, 01:28 • 10730 перегляди
Головний рабин України передав Келлогу подарунок для Трампа16 липня, 01:41 • 54796 перегляди
США і країни Європи встановили дедлайн для нової ядерної угоди з Іраном: деталі06:00 • 22613 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 19559 перегляди
Публікації
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 118102 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 74067 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 77870 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 181863 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів15 липня, 10:57 • 204433 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Майк Джонсон (політик)
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Вінниця
Миколаївська область
Реклама
УНН Lite
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 19596 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 41153 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 59924 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 89796 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 93545 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Fox News
The New York Times
Іскандер (ОТРК)

Трамп здивував Мерца зміною позиції щодо допомоги Україні - WSJ

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Президент США Дональд Трамп погодився на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо допомоги Україні, запропонувавши продати п'ять систем Patriot замість двох. Ця зміна позиції стала результатом зусиль лідерів ЄС та НАТО, включаючи президента Фінляндії та генсека НАТО.

Трамп здивував Мерца зміною позиції щодо допомоги Україні - WSJ

Президент США Дональд Трамп погодився на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо допомоги Україні на тлі російських атак. Це рішення здивувало німецького канцлера, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

За словами співрозмовників видання, Трамп змінив позицію щодо надання Україні зброї в результаті багатомісячних зусиль лідерів ЄС і НАТО. Зазначається, що президент Фінляндії Александр Стубб потоваришував з Трампом, відомим любителем гольфу, під час турніру у Флориді, тоді як генеральний секретар НАТО Марк Рютте надсилав президенту США улесливі текстові повідомлення і нібито назвав Трампа "татком".

Одна з розмов Трампа і Мерца відбулась 3 липня, коли США призупинили допомогу Україні. Через кілька днів Трамп побачив наслідки російських ударів по Україні, сам зателефонував Мерцу і запропонував продати не дві, а п'ять систем Patriot, пише WSJ.

Канцлер Німеччини був здивований такою зміною риторики президента США, пише видання.

Нагадаємо

14 липня Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України.

Пізніше Трамп повідомив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot вже відвантажуються європейським союзникам.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
Александр Стубб
НАТО
MIM-104 Patriot
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Фінляндія
Німеччина
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9