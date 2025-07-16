Трамп здивував Мерца зміною позиції щодо допомоги Україні - WSJ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп погодився на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо допомоги Україні, запропонувавши продати п'ять систем Patriot замість двох. Ця зміна позиції стала результатом зусиль лідерів ЄС та НАТО, включаючи президента Фінляндії та генсека НАТО.
Президент США Дональд Трамп погодився на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо допомоги Україні на тлі російських атак. Це рішення здивувало німецького канцлера, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
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За словами співрозмовників видання, Трамп змінив позицію щодо надання Україні зброї в результаті багатомісячних зусиль лідерів ЄС і НАТО. Зазначається, що президент Фінляндії Александр Стубб потоваришував з Трампом, відомим любителем гольфу, під час турніру у Флориді, тоді як генеральний секретар НАТО Марк Рютте надсилав президенту США улесливі текстові повідомлення і нібито назвав Трампа "татком".
Одна з розмов Трампа і Мерца відбулась 3 липня, коли США призупинили допомогу Україні. Через кілька днів Трамп побачив наслідки російських ударів по Україні, сам зателефонував Мерцу і запропонував продати не дві, а п'ять систем Patriot, пише WSJ.
Канцлер Німеччини був здивований такою зміною риторики президента США, пише видання.
Нагадаємо
14 липня Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України.
Пізніше Трамп повідомив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot вже відвантажуються європейським союзникам.