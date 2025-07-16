Трамп здивував Мерца зміною позиції щодо допомоги Україні - WSJ

Президент США Дональд Трамп погодився на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо допомоги Україні на тлі російських атак. Це рішення здивувало німецького канцлера, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

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За словами співрозмовників видання, Трамп змінив позицію щодо надання Україні зброї в результаті багатомісячних зусиль лідерів ЄС і НАТО. Зазначається, що президент Фінляндії Александр Стубб потоваришував з Трампом, відомим любителем гольфу, під час турніру у Флориді, тоді як генеральний секретар НАТО Марк Рютте надсилав президенту США улесливі текстові повідомлення і нібито назвав Трампа "татком".

Одна з розмов Трампа і Мерца відбулась 3 липня, коли США призупинили допомогу Україні. Через кілька днів Трамп побачив наслідки російських ударів по Україні, сам зателефонував Мерцу і запропонував продати не дві, а п'ять систем Patriot, пише WSJ.

Канцлер Німеччини був здивований такою зміною риторики президента США, пише видання.

Нагадаємо

14 липня Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України.

Пізніше Трамп повідомив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot вже відвантажуються європейським союзникам.