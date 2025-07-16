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Financial Times

Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам

Київ • УНН

 • 1272 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші системи ППО Patriot вже відвантажуються європейським союзникам. За його словами, США отримають повне відшкодування витрат на озброєння від ЄС або країн НАТО.

Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot вже відвантажуються європейським союзникам, які повністю відшкодують Вашингтону витрати на ці озброєння. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на спілкування Глави Білого дому з журналістами на авіабазі Ендрюс, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання про постачання зброї союзникам, Дональд Трамп повідомив, що зброя вже в дорозі.

Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату

- пояснив Трамп.

За його словами, фінансування переважно забезпечуватиме Європейський Союз або країни НАТО.

НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати

- сказав Глава Білого дому.

Американський лідер також зауважив, що Сполучені Штати не планують відправляти свої війська в зону бойових дій в Україні.

"Ми рятуємо п’ять чи шість тисяч солдатів на тиждень. Це російські та українські солдати. Вони не американські солдати. І ми не будемо ступати на землю. Але це соромно", - наголосив він.

Нагадаємо

14 липня Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України. Генсек НАТО Марк Рютте назвав угоду "дійсно великою", зазначивши, що це перша хвиля допомоги.

США можуть через НАТО передати Україні ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу "повітря-повітря" - ЗМІ14.07.25, 19:05 • 6388 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Reuters
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Європейський Союз
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
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