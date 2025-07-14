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США можуть через НАТО передати Україні ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу "повітря-повітря" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3554 перегляди

США можуть передати Україні ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності через членів НАТО. Це рішення Трампа має багатогранне обґрунтування, щоб уникнути політичної критики.

США можуть через НАТО передати Україні ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу "повітря-повітря" - ЗМІ

США, окрім систем Patriot, можуть передати Україні ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності, які надійдуть через НАТО. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, передає УНН.

Що стосується озброєння, то, окрім ракетних батарей Patriot, — головного пункту у списку бажань Києва, який, за словами Трампа, у неділю був життєво важливим для оборони України, — США також могли б продати членам НАТО ракети малої дальності, гаубичні снаряди та ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності, які потім були б передані Україні 

- повідомило джерело.

Зазначається, що рішення Трампа щодо озброєння має багатогранне обґрунтування, адже продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її самій Україні, Трамп сподівається захистити себе від політичної критики щодо того, що він скасовує передвиборчу обіцянку зменшити роль США у багаторічній війні.

Трамп оголосив про угоду з НАТО про постачання зброї Україні14.07.25, 19:51 • 3490 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що триває підготовка до постачання 17 систем Patriot для України, які почнуть прибувати вже незабаром.

Павло Башинський

Павло Башинський

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