США можуть через НАТО передати Україні ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу "повітря-повітря" - ЗМІ

США, окрім систем Patriot, можуть передати Україні ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності, які надійдуть через НАТО. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, передає УНН.

Що стосується озброєння, то, окрім ракетних батарей Patriot, — головного пункту у списку бажань Києва, який, за словами Трампа, у неділю був життєво важливим для оборони України, — США також могли б продати членам НАТО ракети малої дальності, гаубичні снаряди та ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності, які потім були б передані Україні