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17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп

Київ • УНН

 • 11161 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до постачання 17 систем Patriot для України, які почнуть прибувати найближчим часом. Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що глава Міноборони Німеччини зустрінеться з главою Міноборони США щодо Patriot для України.

17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що триває підготовка до постачання 17 систем Patriot для України, які почнуть прибувати вже незабаром. Про це Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Деякі з них (систем Patriot - ред.) надійдуть до нас дуже скоро, протягом декількох днів, насправді. Кілька країн, які мають Patriot, обміняються ними, і ми замінимо Patriot на ті, що є у них, а Метт координуватиме дії з НАТО. Але так чи інакше, вони почнуть прибувати незабаром 

- сказав Трамп.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зустрінеться з главою Міноборони США щодо Patriot для України, але загалом рішення щодо виділення зброї України передбачає не лише системи ЗРК, а й боєприпаси і ракети.

Окрім того, Трамп заявив, що 17 систем Patriot готові до відправки.

17 систем Patriot готуються до відправки. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою. Це можна швидко зробити

 - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
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Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
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