17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що триває підготовка до постачання 17 систем Patriot для України, які почнуть прибувати вже незабаром. Про це Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Деякі з них (систем Patriot - ред.) надійдуть до нас дуже скоро, протягом декількох днів, насправді. Кілька країн, які мають Patriot, обміняються ними, і ми замінимо Patriot на ті, що є у них, а Метт координуватиме дії з НАТО. Але так чи інакше, вони почнуть прибувати незабаром - сказав Трамп.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зустрінеться з главою Міноборони США щодо Patriot для України, але загалом рішення щодо виділення зброї України передбачає не лише системи ЗРК, а й боєприпаси і ракети.

Окрім того, Трамп заявив, що 17 систем Patriot готові до відправки.

17 систем Patriot готуються до відправки. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою. Це можна швидко зробити - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.