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17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп

Киев • УНН

 • 4660 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать в ближайшее время. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что глава Минобороны Германии встретится с главой Минобороны США по поводу Patriot для Украины.

17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что идет подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать уже в скором времени. Об этом Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Некоторые из них (систем Patriot - ред.) поступят к нам очень скоро, в течение нескольких дней, на самом деле. Несколько стран, которые имеют Patriot, обменяются ими, и мы заменим Patriot на те, что есть у них, а Мэтт будет координировать действия с НАТО. Но так или иначе, они начнут прибывать вскоре 

- сказал Трамп.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте отметил, что глава Минобороны Германии Борис Писториус встретится с главой Минобороны США по Patriot для Украины, но в целом решение о выделении оружия Украине предусматривает не только системы ЗРК, но и боеприпасы и ракеты.

Кроме того, Трамп заявил, что 17 систем Patriot готовы к отправке.

17 систем Patriot готовятся к отправке. Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя. Это можно быстро сделать

 - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Борис Писториус
Германия
Соединённые Штаты
Украина
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