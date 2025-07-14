17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что идет подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать уже в скором времени. Об этом Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Некоторые из них (систем Patriot - ред.) поступят к нам очень скоро, в течение нескольких дней, на самом деле. Несколько стран, которые имеют Patriot, обменяются ими, и мы заменим Patriot на те, что есть у них, а Мэтт будет координировать действия с НАТО. Но так или иначе, они начнут прибывать вскоре - сказал Трамп.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте отметил, что глава Минобороны Германии Борис Писториус встретится с главой Минобороны США по Patriot для Украины, но в целом решение о выделении оружия Украине предусматривает не только системы ЗРК, но и боеприпасы и ракеты.

Кроме того, Трамп заявил, что 17 систем Patriot готовы к отправке.

17 систем Patriot готовятся к отправке. Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя. Это можно быстро сделать - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.