США могут через НАТО передать Украине ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса "воздух-воздух" - СМИ

США, кроме систем Patriot, могут передать Украине ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, которые поступят через НАТО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Что касается вооружения, то, кроме ракетных батарей Patriot, — главного пункта в списке желаний Киева, который, по словам Трампа, в воскресенье был жизненно важен для обороны Украины, — США также могли бы продать членам НАТО ракеты малой дальности, гаубичные снаряды и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, которые затем были бы переданы Украине - сообщил источник.

Отмечается, что решение Трампа по вооружению имеет многогранное обоснование, ведь продавая оружие европейским странам, а не передавая его самой Украине, Трамп надеется защитить себя от политической критики относительно того, что он отменяет предвыборное обещание уменьшить роль США в многолетней войне.

Трамп объявил о соглашении с НАТО о поставках оружия Украине

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что идет подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать уже в скором времени.