США могут через НАТО передать Украине ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса "воздух-воздух" - СМИ

$41.780.04
48.840.13
ukenru
"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его
16:21 • 10971 просмотра
"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его
15:55 • 18990 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
15:24 • 18350 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
15:00 • 20066 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14:00 • 23925 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
13:52 • 36793 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
Эксклюзив
13:34 • 36110 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
12:42 • 23003 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
12:26 • 27338 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
14 июля, 10:15 • 28263 просмотра
50 тысяч гривен единовременно и около 7 тысяч каждый месяц: Кабмин согласовал увеличение помощи до и после рождения ребенка
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1.3м/с
43%
748мм
Популярные новости
"Роуминговый безвиз" с ЕС: Украина одобрила открытие сектора14 июля, 10:45 • 40512 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов14 июля, 11:15 • 53484 просмотра
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 33523 просмотра
В Краматорске сбежали четверо российских военнопленных: могут быть опасны12:25 • 17463 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума16:13 • 15788 просмотра
публикации
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума16:13 • 16213 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины13:52 • 36811 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
Эксклюзив
13:34 • 36126 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов14 июля, 11:15 • 53874 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 280357 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 33845 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 46134 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 42866 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 128085 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 91325 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

США могут через НАТО передать Украине ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса "воздух-воздух" - СМИ

Киев • УНН

 • 2954 просмотра

США могут передать Украине ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности через членов НАТО. Это решение Трампа имеет многогранное обоснование, чтобы избежать политической критики.

США могут через НАТО передать Украине ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса "воздух-воздух" - СМИ

США, кроме систем Patriot, могут передать Украине ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, которые поступят через НАТО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Что касается вооружения, то, кроме ракетных батарей Patriot, — главного пункта в списке желаний Киева, который, по словам Трампа, в воскресенье был жизненно важен для обороны Украины, — США также могли бы продать членам НАТО ракеты малой дальности, гаубичные снаряды и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, которые затем были бы переданы Украине 

- сообщил источник.

Отмечается, что решение Трампа по вооружению имеет многогранное обоснование, ведь продавая оружие европейским странам, а не передавая его самой Украине, Трамп надеется защитить себя от политической критики относительно того, что он отменяет предвыборное обещание уменьшить роль США в многолетней войне.

Трамп объявил о соглашении с НАТО о поставках оружия Украине14.07.25, 19:51 • 3014 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что идет подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать уже в скором времени.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9