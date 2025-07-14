США могут через НАТО передать Украине ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса "воздух-воздух" - СМИ
Киев • УНН
США могут передать Украине ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности через членов НАТО. Это решение Трампа имеет многогранное обоснование, чтобы избежать политической критики.
США, кроме систем Patriot, могут передать Украине ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, которые поступят через НАТО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.
Что касается вооружения, то, кроме ракетных батарей Patriot, — главного пункта в списке желаний Киева, который, по словам Трампа, в воскресенье был жизненно важен для обороны Украины, — США также могли бы продать членам НАТО ракеты малой дальности, гаубичные снаряды и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, которые затем были бы переданы Украине
Отмечается, что решение Трампа по вооружению имеет многогранное обоснование, ведь продавая оружие европейским странам, а не передавая его самой Украине, Трамп надеется защитить себя от политической критики относительно того, что он отменяет предвыборное обещание уменьшить роль США в многолетней войне.
Трамп объявил о соглашении с НАТО о поставках оружия Украине14.07.25, 19:51 • 3014 просмотров
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что идет подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать уже в скором времени.