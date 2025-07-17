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Британія та Німеччина підписують пакт про взаємний захист від нападу

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підпишуть угоду про взаємну допомогу у разі збройного нападу. Документ також передбачає спільну розробку ракетного комплексу та заходи щодо пом'якшення наслідків Brexit.

Британія та Німеччина підписують пакт про взаємний захист від нападу

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер, 17 липня в Лондоні підпишуть угоду, яка передбачає зобов'язання надавати один одному допомогу у разі збройного нападу. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

Як пише видання, передумови для підписання документа були закладені під час зустрічі Стармера з попередником Мерца, соціал-демократом Олафом Шольцем, у серпні 2024 року в Берліні. Тоді глава британського уряду охарактеризував майбутню угоду як "частину ширшого перезапуску, заснованого на новому дусі співпраці".

Лідер консерваторів Мерц чітко висловив жаль з приводу виходу Великобританії з Європейського Союзу і пообіцяв об'єднати зусилля зі Стармером для протидії таким викликам, як торговельний тиск Дональда Трампа та війна в Україні

- йдеться в матеріалі Bloomberg.

Німецький лідер відвідує Лондон через тиждень після візиту президента Франції Еммануеля Макрона - першого після Brexit офіційного візиту європейського лідера до Британії, що стало сигналом потепління англо-французьких відносин.

У рамках візиту, Стармер і Мерц мають підписати угоду під час церемонії в Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні.

Взаємна оборона

За словами високопоставленого німецького чиновника, зобов'язання про взаємну оборону є реакцією як на зростаючу агресивність росії, так посилення занепокоєння європейських союзників щодо прихильності США НАТО при президентові Трампі.

Водночас, як уточнив співрозмовник на умовах конфіденційності, нова домовленість не є альтернативою принципу колективної оборони, закріпленому в статті 5 Північноатлантичного договору.

Ядерне стримування

Зазначається, що для Німеччини оборонна компонента є особливо важливою з огляду на те, що Велика Британія, разом із Францією, є однією з двох ядерних держав у Європі. Хоча ФРН не володіє власною ядерною зброєю, вона користується захисною "парасолькою", яку США розгорнули над європейським континентом.

Як повідомляють німецькі урядовці, ядерна тематика у тексті нової угоди прямо не згадується.

Ракетний проєкт

В угоді Стармер і Мерц зобов'яжуться впродовж наступного десятиліття спільно реалізувати програму зі створення нового далекобійного ракетного комплексу - так званої системи глибокого високоточкового удару (Deep Precision Strike).

Очікується, що система матиме дальність ураження понад 2000 кілометрів і сприятиме зміцненню оборонного сектору як Великої Британії, так і країн ЄС через "суттєві промислові інвестиції".

Наслідки Brexit

Угода також передбачає заходи у сферах торгівлі, транспорту і боротьби з нелегальною міграцією, що є частиною спільних зусиль стосовно пом’якшення негативних наслідків Brexit.

Зокрема, як повідомляє офіс прем’єра Стармера, Німеччина візьме на себе зобов’язання до кінця поточного року внести зміни до законодавства про кримінальну відповідальність за сприяння незаконній міграції до Великої Британії.

Крім того, у рамках візиту лідери обговорять поточні переговори між Брюсселем і Вашингтоном щодо укладення торговельної угоди.

За інформацією з німецьких урядових джерел, Мерц закликає якнайшвидше укласти відповідну домовленість між ЄС і США та вважає нову угоду Трампа зі Стармером потенційною моделлю.

Внутрішньополітичні складнощі

За інформацією Bloomberg, лідери двох країн можуть використати підписання нової угоди, щоб відвернути увагу від проблем на внутрішньополітичному фронті.

Стармеру останнім часом довелося здійснити низку різких змін політичного курсу, що підірвало здобуту важкою працею репутацію уряду в сфері фінансової дисципліни.

Міжнародна арена наразі явно є для нього найкомфортнішим місцем. Ця угода символізує його прагнення відновити європейські відносини після Brexit, а також дає йому змогу тимчасово відкласти внутрішні проблеми 

- зазначила викладачка порівняльної політики в британському Університеті Кіль Джемма Лумс.

Тим часом Мерц стикається з дедалі більшою роз’єднаністю у правлячій коаліції: його консервативний блок ХДС/ХСС і соціал-демократи розходяться у поглядах на цілий спектр питань - від реформ соціального забезпечення до судових призначень - і вже викликають порівняння з суперечками, що супроводжували уряд Шольца.

Інвестиційна складова

В офісі прем’єра Стармера також повідомили, що крім політичної частини, Велика Британія та Німеччина оголосять про нові комерційні інвестиції на суму понад 200 млн фунтів стерлінгів (268 млн доларів), що дозволить створити близько 600 нових робочих місць.

Зокрема, передбачається:

  • перше розширення виробництва за межами Німеччини компанією STARK, що спеціалізується на оборонних технологіях. Новий об’єкт планується побудувати у місті Свіндон;
    • інвестиції на суму 50 млн фунтів у Великій Британії від німецької компанії Cognigy GmbH, що працює в галузі розмовного штучного інтелекту;
      • плани компанії Siemens Energy AG щодо створення 200 нових робочих місць, а також набору 100 нових стажерів та випускників, починаючи з осені поточного року.

        Нагадаємо

        Раніше ми повідомляли, що Велика Британія та Німеччина готуються підписати широкомасштабну угоду про взаємну оборону, яка передбачає взаємодопомогу в разі стратегічних загроз. Договір встановить обов'язковий зв'язок у політиці безпеки.

        Трамп здивував Мерца зміною позиції щодо допомоги Україні - WSJ16.07.25, 10:41 • 3030 переглядiв

        Віта Зеленецька

        Віта Зеленецька

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