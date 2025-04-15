Християнсько-демократичний союз Німеччини

Коаліційні переговори у Німеччині наблизились до фінішу на тлі митного тиску США - DPA

Переговори про формування коаліції між ХДС/ХСС та СДПН вийшли на фінальну стадію через глобальну невизначеність, викликану митною політикою США. Економіка Німеччини може постраждати від збільшення імпортних мит.