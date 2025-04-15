Християнсько-демократичний союз Німеччини

Коаліційна угода в Німеччині підкреслює, що відносини зі США залишаються вкрай важливими. Німеччина прагне тісної співпраці з Північною Америкою, Канадою та Великою Британією.
Як очікується, ХДС отримає контроль над МЗС Німеччини вперше за 60 років, очолить відомство Йоганн Вадефуль, а Борис Пісторіус
залишиться на посаді міністра оборони.
ХДС/ХСС і СДПН домовилися про створення урядової коаліції. Головними елементами угоди стануть реформи у сферах міграції,
економічної та оборонної політики.
Переговори про формування коаліції між ХДС/ХСС та СДПН вийшли на фінальну стадію через глобальну невизначеність, викликану митною політикою США. Економіка Німеччини може постраждати від збільшення імпортних мит.
Родеріх Кізеветтер наголосив на важливості цивільного захисту та підготовці до можливої війни. Учні є особливо вразливими в надзвичайних ситуаціях, тому потрібні навчання.
Президент України висловив сподівання, що Фрідріх Мерц схвалить постачання ракет Taurus. Мерц раніше заявляв, що Україна має
отримати необхідні системи оборони.
Бюджетний комітет Бундестагу схвалив виділення Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги у 2025 році. Також передбачено 8,3 млрд євро на 2026-2029 роки.