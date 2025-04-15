Християнсько-демократичний союз Німеччини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18114 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128695 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123342 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124770 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123663 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127043 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189929 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76707 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163961 перегляди

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У Німеччині урядова коаліція повідомила, якими бачить відносини із США

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У Німеччині ХДС вперше за 60 років отримає контроль над МЗС, Пісторіус залишиться в Міноборони - ЗМІ

Як очікується, ХДС отримає контроль над МЗС Німеччини вперше за 60 років, очолить відомство Йоганн Вадефуль, а Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони.

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У Німеччині домовилися про коаліцію для нового уряду

ХДС/ХСС і СДПН домовилися про створення урядової коаліції. Головними елементами угоди стануть реформи у сферах міграції, економічної та оборонної політики.

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