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Техніка

Підтримка України розділила схід і захід Німеччини: скільки німців виступають за військову допомогу

Київ • УНН

 • 1542 перегляди

Опитування ZDF показало: 63% німців підтримують збереження або посилення допомоги Україні. 46% очікують нападу рф на країни НАТО.

Підтримка України розділила схід і захід Німеччини: скільки німців виступають за військову допомогу

Майже дві третини німців підтримують військову допомогу Україні, а 46% - очікують нападу рф на НАТО. Про це йдеться в результатах дослідження ZDF-Politbarometer, передає УНН.

Більшість німців виступають за продовження військової підтримки України

Згідно з результатами опитування, 63% респондентів підтримують збереження нинішнього рівня військової допомоги Україні з боку європейських держав або її збільшення. Зокрема, 30% опитаних вважають, що Європа повинна посилити військову підтримку України. Ще 33% переконані, що нинішні обсяги допомоги є достатніми та їх необхідно зберегти.

Натомість 32% респондентів виступають за скорочення військових постачань. Решта 5% не визначилися з відповіддю.

При цьому порівняно з попереднім опитуванням ZDF, проведеним 5–7 жовтня, настрої німців практично не змінилися. Тоді за збільшення допомоги також виступали 30% респондентів, за збереження її нинішнього рівня - 33%, а за скорочення - 33%.

Підтримка України відрізняється на сході та заході Німеччини

Результати дослідження також засвідчили помітні регіональні відмінності в ставленні до військової допомоги Україні. У західних федеральних землях Німеччини 67% опитаних підтримують її збереження або збільшення. Зокрема, 32% виступають за посилення військової підтримки, а 35% вважають за необхідне залишити її на нинішньому рівні. За скорочення допомоги висловилися 29% респондентів.

На сході країни підтримка нижча. Там 22% опитаних виступають за збільшення військової допомоги, ще 27% – за її збереження. Водночас 42% респондентів підтримують скорочення європейської військової допомоги Україні.

Суттєві відмінності спостерігаються і серед прихильників політичних партій. Найбільшу підтримку продовження військової допомоги демонструють виборці партії "Зелених". Серед них 54% виступають за її збільшення, а 35% – за збереження нинішнього рівня.

Серед прихильників Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) за посилення підтримки висловилися 43%, ще 40% підтримують її збереження. Натомість серед симпатиків правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) переважає протилежна позиція: 81% її прихильників виступають за скорочення військової допомоги Україні.

Майже половина німців очікує нападу росії на країни НАТО

Окрему увагу соціологи приділили оцінці загрози можливого розширення російської агресії на інші європейські держави.

Згідно з результатами опитування, 46% респондентів вважають, що росія може напасти на східні країни НАТО, зокрема Польщу, Естонію, Латвію або Литву. А 48% опитаних не очікують такого розвитку подій. Ще 6% не змогли визначитися з відповіддю.

Найбільші відмінності в оцінці російської загрози зафіксували між жителями східної та західної частин Німеччини. Зокрема, у східних федеральних землях 57% респондентів не вірять у можливість нападу росії на інші держави НАТО. У західній частині країни такої думки дотримуються 46% опитаних.

Переважна більшість німців не вірить у готовність путіна до припинення війни

Дослідження також показало значний скептицизм німецького суспільства щодо намірів російського диктатора володимира путіна припинити бойові дії проти України.

Так, 79% опитаних сумніваються, що глава кремля справді зацікавлений у тривалому припиненні вогню. Лише 16% респондентів вважають, що путін серйозно налаштований на досягнення такої домовленості. При цьому серед прихильників AfD частка тих, хто вірить у зацікавленість російського керівництва у тривалому перемир'ї, становить 49%.

Соціологи також запитали громадян Німеччини про те, яку позицію, на їхню думку, займає президент США Дональд Трамп у війні росії проти України. Зокрема, 38% респондентів вважають, що американський президент більше підтримує російську сторону. Лише 1% опитаних переконані, що Трамп перебуває на боці України. Водночас 57% вважають, що президент США не підтримує жодну зі сторін.

Нагадаємо

Наприкінці серпня Німеччина оголосила про нову допомогу Україні на 60 млн євро: 50 млн спрямують через ООН і неурядові організації, 10 млн - до фонду НАТО.

Олександра Василенко

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