Поддержка Украины разделила восток и запад Германии: сколько немцев выступают за военную помощь

Почти две трети немцев поддерживают военную помощь Украине, а 46% ожидают нападения рф на НАТО. Об этом говорится в результатах исследования ZDF-Politbarometer, передает УНН.

Большинство немцев выступают за продолжение военной поддержки Украины

Согласно результатам опроса, 63% респондентов поддерживают сохранение нынешнего уровня военной помощи Украине со стороны европейских государств или ее увеличение. В частности, 30% опрошенных считают, что Европа должна усилить военную поддержку Украины. Еще 33% убеждены, что нынешние объемы помощи являются достаточными и их необходимо сохранить.

Вместе с тем 32% респондентов выступают за сокращение военных поставок. Остальные 5% не определились с ответом.

При этом по сравнению с предыдущим опросом ZDF, проведенным 5–7 октября, настроения немцев практически не изменились. Тогда за увеличение помощи также выступали 30% респондентов, за сохранение ее нынешнего уровня - 33%, а за сокращение - 33%.

Поддержка Украины отличается на востоке и западе Германии

Результаты исследования также продемонстрировали заметные региональные различия в отношении к военной помощи Украине. В западных федеральных землях Германии 67% опрошенных поддерживают ее сохранение или увеличение. В частности, 32% выступают за усиление военной поддержки, а 35% считают необходимым оставить ее на нынешнем уровне. За сокращение помощи высказались 29% респондентов.

На востоке страны поддержка ниже. Там 22% опрошенных выступают за увеличение военной помощи, еще 27% - за ее сохранение. В то же время 42% респондентов поддерживают сокращение европейской военной помощи Украине.

Существенные различия наблюдаются и среди сторонников политических партий. Наибольшую поддержку продолжения военной помощи демонстрируют избиратели партии "Зеленых". Среди них 54% выступают за ее увеличение, а 35% - за сохранение нынешнего уровня.

Среди сторонников Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) за усиление поддержки высказались 43%, еще 40% поддерживают ее сохранение. В то же время среди симпатизантов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) преобладает противоположная позиция: 81% ее сторонников выступают за сокращение военной помощи Украине.

Почти половина немцев ожидает нападения россии на страны НАТО

Отдельное внимание социологи уделили оценке угрозы возможного расширения российской агрессии на другие европейские государства.

Согласно результатам опроса, 46% респондентов считают, что россия может напасть на восточные страны НАТО, в частности на Польшу, Эстонию, Латвию или Литву. А 48% опрошенных не ожидают такого развития событий. Еще 6% не смогли определиться с ответом.

Наибольшие различия в оценке российской угрозы зафиксировали между жителями восточной и западной частей Германии. В частности, в восточных федеральных землях 57% респондентов не верят в возможность нападения россии на другие государства НАТО. В западной части страны такого мнения придерживаются 46% опрошенных.

Подавляющее большинство немцев не верит в готовность путина к прекращению войны

Исследование также показало значительный скептицизм немецкого общества относительно намерений российского диктатора владимира путина прекратить боевые действия против Украины.

Так, 79% опрошенных сомневаются, что глава кремля действительно заинтересован в длительном прекращении огня. Лишь 16% респондентов считают, что путин серьезно настроен на достижение такой договоренности. При этом среди сторонников AfD доля тех, кто верит в заинтересованность российского руководства в длительном перемирии, составляет 49%.

Социологи также спросили граждан Германии о том, какую позицию, по их мнению, занимает президент США Дональд Трамп в войне россии против Украины. В частности, 38% респондентов считают, что американский президент больше поддерживает российскую сторону. Лишь 1% опрошенных убеждены, что Трамп находится на стороне Украины. В то же время 57% считают, что президент США не поддерживает ни одну из сторон.

Напомним

В конце августа Германия объявила о новой помощи Украине на 60 млн евро: 50 млн направят через ООН и неправительственные организации, 10 млн - в фонд НАТО.