Поддержка Украины разделила восток и запад Германии: сколько немцев выступают за военную помощь

$45.0550.44
ukenru
08:27 • 994 просмотра
Иран готов открыть Ормузский пролив после отмены блокады США — AP
07:31 • 1864 просмотра
Трамп хочет иметь бизнес с Украиной и россией одновременно после войны
25 октября, 00:26 • 29406 просмотра
Украина перешла на зимнее время: часы перевели на час назад
24 октября, 21:28 • 35251 просмотра
Россия ударила реактивным дроном по Харькову: есть погибший
24 октября, 20:34 • 28589 просмотра
Украина физически не может использовать Starlink для дальних ударов — «Флеш» ответил МаскуPhoto
24 октября, 15:37 • 40354 просмотра
В Киеве произошла стрельба, есть погибший и раненый
24 октября, 14:19 • 39251 просмотра
Дожди в нескольких областях и туманы на западе: какой будет погода в Украине 25 октябряPhoto
24 октября, 11:43 • 39837 просмотра
Всего 24 ракеты для Patriot за 90 дней - Зеленский раскрыл объемы поставок
24 октября, 10:47 • 39297 просмотра
Зеленский ввёл санкции против причастных к производству российской баллистики
24 октября, 09:44 • 29214 просмотра
95% брони для ОПК и энергетики и координационный центр - разъяснили изменения в бронировании
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.4м/с
71%
755мм
Популярные новости
Мелания Трамп допустила визит в УкраинуVideo25 октября, 00:03 • 4864 просмотра
Рубио назвал «мудрым» решение Трампа ослабить санкции против России25 октября, 02:05 • 15733 просмотра
В Риме демонстранты силой проникли в Колизей во время протестовVideo25 октября, 02:36 • 12775 просмотра
Крах угольной отрасли на ВОТ: пропаганда фантазирует о «роботизации шахт» — ЦПД03:18 • 12951 просмотра
Истребитель США перехватил самолёт, пролетевший рядом с резиденцией Трампа04:30 • 8662 просмотра
публикации
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 46132 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 67066 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 63198 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 55728 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?23 октября, 07:42 • 61398 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Марко Рубио
Барак Обама
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Херсонская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательствоPhoto24 октября, 17:07 • 26182 просмотра
Дрейк отметил 40-летие выступлением Backstreet Boys и подарками для гостей24 октября, 15:56 • 27447 просмотра
Квентин Тарантино показал первые 17 минут продолжения «Однажды в Голливуде»Video24 октября, 13:31 • 32127 просмотра
Арнольд Шварценеггер посоревновался с сыном в вырезании тыкв к ХэллоуинуPhoto24 октября, 10:41 • 37106 просмотра
Япония вводит исторические изменения для 1500-летней императорской монархии 24 октября, 09:10 • 38225 просмотра
Актуальное
Старлинк
The New York Times
Социальная сеть
Шахед-136
Техника

Поддержка Украины разделила восток и запад Германии: сколько немцев выступают за военную помощь

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Опрос ZDF показал: 63% немцев поддерживают сохранение или усиление помощи Украине. 46% ожидают нападения рф на страны НАТО.

Поддержка Украины разделила восток и запад Германии: сколько немцев выступают за военную помощь

Почти две трети немцев поддерживают военную помощь Украине, а 46% ожидают нападения рф на НАТО. Об этом говорится в результатах исследования ZDF-Politbarometer, передает УНН.

Большинство немцев выступают за продолжение военной поддержки Украины

Согласно результатам опроса, 63% респондентов поддерживают сохранение нынешнего уровня военной помощи Украине со стороны европейских государств или ее увеличение. В частности, 30% опрошенных считают, что Европа должна усилить военную поддержку Украины. Еще 33% убеждены, что нынешние объемы помощи являются достаточными и их необходимо сохранить.

Вместе с тем 32% респондентов выступают за сокращение военных поставок. Остальные 5% не определились с ответом.

При этом по сравнению с предыдущим опросом ZDF, проведенным 5–7 октября, настроения немцев практически не изменились. Тогда за увеличение помощи также выступали 30% респондентов, за сохранение ее нынешнего уровня - 33%, а за сокращение - 33%.

Поддержка Украины отличается на востоке и западе Германии

Результаты исследования также продемонстрировали заметные региональные различия в отношении к военной помощи Украине. В западных федеральных землях Германии 67% опрошенных поддерживают ее сохранение или увеличение. В частности, 32% выступают за усиление военной поддержки, а 35% считают необходимым оставить ее на нынешнем уровне. За сокращение помощи высказались 29% респондентов.

На востоке страны поддержка ниже. Там 22% опрошенных выступают за увеличение военной помощи, еще 27% - за ее сохранение. В то же время 42% респондентов поддерживают сокращение европейской военной помощи Украине.

Существенные различия наблюдаются и среди сторонников политических партий. Наибольшую поддержку продолжения военной помощи демонстрируют избиратели партии "Зеленых". Среди них 54% выступают за ее увеличение, а 35% - за сохранение нынешнего уровня.

Среди сторонников Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) за усиление поддержки высказались 43%, еще 40% поддерживают ее сохранение. В то же время среди симпатизантов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) преобладает противоположная позиция: 81% ее сторонников выступают за сокращение военной помощи Украине.

Почти половина немцев ожидает нападения россии на страны НАТО

Отдельное внимание социологи уделили оценке угрозы возможного расширения российской агрессии на другие европейские государства.

Согласно результатам опроса, 46% респондентов считают, что россия может напасть на восточные страны НАТО, в частности на Польшу, Эстонию, Латвию или Литву. А 48% опрошенных не ожидают такого развития событий. Еще 6% не смогли определиться с ответом.

Наибольшие различия в оценке российской угрозы зафиксировали между жителями восточной и западной частей Германии. В частности, в восточных федеральных землях 57% респондентов не верят в возможность нападения россии на другие государства НАТО. В западной части страны такого мнения придерживаются 46% опрошенных.

Подавляющее большинство немцев не верит в готовность путина к прекращению войны

Исследование также показало значительный скептицизм немецкого общества относительно намерений российского диктатора владимира путина прекратить боевые действия против Украины.

Так, 79% опрошенных сомневаются, что глава кремля действительно заинтересован в длительном прекращении огня. Лишь 16% респондентов считают, что путин серьезно настроен на достижение такой договоренности. При этом среди сторонников AfD доля тех, кто верит в заинтересованность российского руководства в длительном перемирии, составляет 49%.

Социологи также спросили граждан Германии о том, какую позицию, по их мнению, занимает президент США Дональд Трамп в войне россии против Украины. В частности, 38% респондентов считают, что американский президент больше поддерживает российскую сторону. Лишь 1% опрошенных убеждены, что Трамп находится на стороне Украины. В то же время 57% считают, что президент США не поддерживает ни одну из сторон.

Напомним

В конце августа Германия объявила о новой помощи Украине на 60 млн евро: 50 млн направят через ООН и неправительственные организации, 10 млн - в фонд НАТО.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Выборы в США
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Альтернатива для Германии
Христианско-демократический союз Германии
Латвия
НАТО
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Литва
Германия
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
Польша