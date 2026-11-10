Більшість німців підтримують допомогу Україні до завершення війни, але на сході країни переважають противники

Понад половина громадян Німеччини виступають за продовження підтримки України до завершення війни з росією. Водночас ставлення до допомоги суттєво відрізняється залежно від регіону проживання та політичних уподобань. Про це свідчать результати опитування інституту Forsa для журналу Stern, пише УНН.

Деталі

Згідно з дослідженням, 53% німців вважають правильним рішення уряду продовжувати підтримувати Україну до закінчення війни. Проти такого зобов'язання виступають 45% респондентів, ще 2% не визначилися з відповіддю.

Найбільшу підтримку України зафіксували в західній частині Німеччини, де за продовження допомоги висловилися 55% опитаних. Натомість на сході країни 59% респондентів виступають проти такої політики.

Як ставлення до України залежить від політичних поглядів

Найактивніше продовження допомоги підтримують прихильники партії "Зелених" – 85%.

Серед виборців Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) цей показник становить по 75%. Серед прихильників "Лівої партії" – 70%.

Протилежну позицію займає більшість прихильників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Зокрема, 84% її виборців виступають проти продовження німецької підтримки України до завершення війни.

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