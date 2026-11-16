У Варшаві розслідують осквернення пам'ятників із написами "Слава УПА" – Україна підозрює російську провокацію
Київ • УНН
У Варшаві виявили написи «Слава УПА» на двох пам’ятниках. Українське посольство припускає російську провокацію, але доказів ще немає.
Поліція Варшави розпочала розслідування після появи написів "Слава УПА" на двох історичних пам'ятниках польської столиці. Посольство України в Польщі припускає, що за актами вандалізму може стояти росія, яка намагається спровокувати ворожнечу між українцями та поляками. Про це повідомляє TVN24, пише УНН.
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Написи червоною фарбою виявили на пам'ятнику Героям Варшавського гетто біля музею POLIN та пам'ятнику солдатам Першої Польської армії в районі Муранів.
Правоохоронці підтвердили отримання повідомлень про пошкодження обох пам'яток. Наразі поліція встановлює обставини інцидентів, підозрюваних ще не знайшли.
Українське посольство засудило вандалізм, назвавши його можливою російською провокацією, спрямованою на підрив довіри між двома народами.
Україна попередила про методи російської гібридної війни
Ми вважаємо, що ці незаконні дії є проявом гібридної війни, яку росія всіма силами намагається розгорнути в європейських країнах, зокрема в Польщі
Дипломати також закликали українців у Польщі не погоджуватися на пропозиції "легких грошей" за нанесення графіті, пошкодження майна чи виконання інших незаконних завдань.
За даними TVN24, аналогічні написи раніше з'являлися на пам'ятниках в інших містах Польщі.
Водночас причетність росії до цих інцидентів наразі не доведена, а розслідування триває.
У Польщі невідомі залишають написи "Слава УПА" на пам'ятниках – поліція розслідує серію провокацій14.11.26, 23:14 • 5042 перегляди