У Варшаві розслідують осквернення пам'ятників із написами "Слава УПА" – Україна підозрює російську провокацію

В мережі показали супутникові фото наслідків атаки на російський порт усть-луга

Стало відомо, чому НАТО скасувало саміт в Албанії у 2027 році

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Україна планує виконати ключові вимоги щодо демократії та верховенства права для вступу до ЄС до середини 2027 року

130 боєзіткнень за добу: на Покровському напрямку знищено 59 окупантів

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"Балістична загроза дуже серйозна" - Зеленський попередив про підготовку росією нових ударів

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