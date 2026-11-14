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У Польщі невідомі залишають написи "Слава УПА" на пам'ятниках – поліція розслідує серію провокацій

Київ • УНН

 • 836 перегляди

У Варшаві та Гдині невідомі залишили однакові написи «Slava UPA» на щонайменше 5 пам’ятниках. Поліція розслідує інциденти.

У Польщі невідомі залишають написи "Слава УПА" на пам'ятниках – поліція розслідує серію провокацій

У Польщі невідомі пошкодили ще 2 пам'ятники, залишивши на них червоною фарбою написи "Slava UPA" ("Слава УПА"). Цього разу інциденти сталися у Варшаві, а раніше аналогічні написи виявили на 3 меморіалах у Гдині. Про це повідомляє TVN24, пише УНН.

Деталі

У суботу, 14 листопада, жителі Варшави помітили напис "Slava UPA" на пам'ятнику солдату 1-ї армії Війська Польського у сквері Політичних в'язнів сталінізму.

Як повідомив журналіст tvnwarszawa.pl Матеуш Мжик, невідомі нанесли напис великими червоними літерами на постамент. Пам'ятник розташований лише за 150 метрів від штаб-квартири столичної поліції.

Написи з'явилися і біля Музею історії польських євреїв

Другим об'єктом став пам'ятник Героям Варшавського гетто поблизу Музею історії польських євреїв POLIN. На ньому також залишили напис "Slava UPA" червоною фарбою.

Представник столичної поліції Бартош Снядала підтвердив, що правоохоронці отримали повідомлення про пошкодження обох пам'ятників.

Ми отримали 2 повідомлення щодо написів на пам'ятнику солдату 1-ї армії Війська Польського та пам'ятнику Героям Варшавського гетто. Поліцейські підтвердили обидва повідомлення

– зазначив він.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інцидентів.

Аналогічні випадки зафіксували у Гдині

Раніше невідомі залишили такі самі написи на 3 пам'ятних об'єктах у Гдині. Йдеться про пам'ятник виселеним жителям міста, монумент "Морська Польща" та меморіальну плиту захисникам Гдині.

Місцева поліція також розслідує ці випадки. Наразі особи порушників та їхні мотиви залишаються невідомими.

Загалом за останні дні у Польщі зафіксували пошкодження щонайменше 5 пам'ятників з однаковими написами.

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Степан Гафтко

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