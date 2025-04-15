Збройні сили Польщі

росія випустила понад 260 ракет та дронів по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Польща у відповідь активізувала військову авіацію та системи ППО.
Оперативне командування ЗС Польщі активізувало військову авіацію через масовані удари рф по Україні. Приведено в готовність винищувачі, системи ППО та радіолокаційної розвідки.
Оперативне командування Польщі активізувало військову авіацію через російські удари по об'єктах на заході України. Приведено в готовність системи ППО та радіолокаційної розвідки для забезпечення безпеки прилеглих територій.
Військовий літак рф Су-24МР заглибився на 6,5 км у повітряний простір Польщі над Гданською затокою. Інцидент тривав 72 секунди та стався через несправність навігаційної системи.
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про активізацію військової авіації. Причиною стала масована ворожа атака на територію України.
Польські військові підняли в повітря бойову авіацію та привели в готовність ППО через масований ракетний обстріл України з боку рф. Заходи спрямовані на захист прикордонних територій.
Польські ВПС активізували бойові літаки та системи ППО через масовану ракетну атаку росії на Україну. Заходи спрямовані на захист прилеглих до України територій.
Оперативне командування ЗС Польщі привело авіацію та ППО у повну бойову готовність через масований ракетний удар РФ по Україні. Задіяні всі наявні сили та засоби для захисту повітряного простору.
Польські системи ППО та радіолокаційної розвідки повернулися до штатного режиму після ракетних ударів РФ по Україні. Порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано.
Польські та союзницькі ВПС підняли авіацію через черговий напад рф на об'єкти в Україні. Оперативне командування Збройних сил Польщі привело всі сили та засоби у найвищий стан готовності.
Владислав Косиняк-Камиш заявив, що кількість українців, які бажають вступити до «Українського легіону» в Польщі, занадто мала. Планувалося створити підрозділ із кількох тисяч осіб, але охочих виявилося недостатньо.
1 серпня Польща запускає операції 'SAFE PODLASIE' та 'EASTERN ZORZA' на східному кордоні. Мета - протидія нелегальній міграції з білорусі та посилення ППО у відповідь на агресію росії проти України.
З 1 серпня Польща розпочинає операцію EASTERN AURORA для зміцнення протиповітряної оборони на східних кордонах. Мета - захист від незаконних порушень повітряного простору, особливо дронами та іншими БПЛА.