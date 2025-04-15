Збройні сили Польщі

Глава Міноборони Польщі про "Український легіон": охочих не так багато

Владислав Косиняк-Камиш заявив, що кількість українців, які бажають вступити до «Українського легіону» в Польщі, занадто мала. Планувалося створити підрозділ із кількох тисяч осіб, але охочих виявилося недостатньо.