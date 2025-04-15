Збройні сили Польщі

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19699 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127068 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125509 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 127958 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192600 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76773 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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російські вбивці зупиняться тоді, коли ми їх зупинимо: Сибіга про нічну масовану атаку

росія випустила понад 260 ракет та дронів по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Польща у відповідь активізувала військову авіацію та системи ППО.

Війна • 7 березня, 14:14 • 15603 перегляди

Польща підняла військову авіацію через масовану атаку рф на Україну

Оперативне командування ЗС Польщі активізувало військову авіацію через масовані удари рф по Україні. Приведено в готовність винищувачі, системи ППО та радіолокаційної розвідки.

Новини Світу • 7 березня, 04:31 • 102165 перегляди

Польща підняла військову авіацію через масовану атаку рф на Україну

Оперативне командування Польщі активізувало військову авіацію через російські удари по об'єктах на заході України. Приведено в готовність системи ППО та радіолокаційної розвідки для забезпечення безпеки прилеглих територій.

Новини Світу • 25 лютого, 04:28 • 33182 перегляди

Військовий літак рф Су-24 порушив повітряний простір Польщі

Військовий літак рф Су-24МР заглибився на 6,5 км у повітряний простір Польщі над Гданською затокою. Інцидент тривав 72 секунди та стався через несправність навігаційної системи.

Новини Світу • 11 лютого, 20:18 • 82742 перегляди

Польща підняла військові літаки через масовану атаку рф на Україну

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про активізацію військової авіації. Причиною стала масована ворожа атака на територію України.

Новини Світу • 11 лютого, 05:24 • 49718 перегляди

Польща підняла у небо авіацію через атаку рф по Україні

Польські військові підняли в повітря бойову авіацію та привели в готовність ППО через масований ракетний обстріл України з боку рф. Заходи спрямовані на захист прикордонних територій.

Війна • 15 січня, 05:41 • 119932 перегляди

Польща підняла в повітря авіацію через ракетний обстріл України

Польські ВПС активізували бойові літаки та системи ППО через масовану ракетну атаку росії на Україну. Заходи спрямовані на захист прилеглих до України територій.

Війна • 25 грудня, 05:17 • 35510 перегляди

Польща підняла військову авіацію через масовану атаку рф по Україні

Оперативне командування ЗС Польщі привело авіацію та ППО у повну бойову готовність через масований ракетний удар РФ по Україні. Задіяні всі наявні сили та засоби для захисту повітряного простору.

Війна • 13 грудня, 06:17 • 19285 перегляди

Сили ППО Польщі повернулися до штатного режиму роботи

Польські системи ППО та радіолокаційної розвідки повернулися до штатного режиму після ракетних ударів РФ по Україні. Порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано.

Політика • 21 листопада, 11:45 • 15723 перегляди

Польща підняла військову авіацію через масовану атаку рф на Україну

Польські та союзницькі ВПС підняли авіацію через черговий напад рф на об'єкти в Україні. Оперативне командування Збройних сил Польщі привело всі сили та засоби у найвищий стан готовності.

Новини Світу • 21 листопада, 05:50 • 16998 перегляди

Глава Міноборони Польщі про "Український легіон": охочих не так багато

Владислав Косиняк-Камиш заявив, що кількість українців, які бажають вступити до «Українського легіону» в Польщі, занадто мала. Планувалося створити підрозділ із кількох тисяч осіб, але охочих виявилося недостатньо.

Політика • 2 жовтня, 12:54 • 14343 перегляди

Військові Польщі наступної доби розпочнуть навчання на східному кордоні країни

1 серпня Польща запускає операції 'SAFE PODLASIE' та 'EASTERN ZORZA' на східному кордоні. Мета - протидія нелегальній міграції з білорусі та посилення ППО у відповідь на агресію росії проти України.

Політика • 31 липня, 17:49 • 32830 перегляди

Польща запускає операцію EASTERN AURORA для посилення ППО

З 1 серпня Польща розпочинає операцію EASTERN AURORA для зміцнення протиповітряної оборони на східних кордонах. Мета - захист від незаконних порушень повітряного простору, особливо дронами та іншими БПЛА.

Війна • 25 липня, 02:17 • 115380 перегляди