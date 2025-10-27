Двох українців затримали в Польщі за роботу на іноземну розвідку: стежили за інфраструктурою для військової допомоги Україні
Київ • УНН
Двох громадян України затримали у Катовіце за підозрою у діяльності на іноземну розвідку. Вони збирали інформацію про військовий потенціал Польщі та встановлювали пристрої для моніторингу критичної інфраструктури.
Двох українців затримали у Катовіце на півдні Польщі, за підозрою у проведенні діяльності для іноземної розвідки, повідомив речник польського міністра-координатора у справах спецслужб Яцек Добжинський у X, пише УНН.
Спільні операції Служби військової контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки призвели до затримання українців у Катовіце, які проводили діяльність для іноземної розвідки. Чоловік та жінка віком 32 та 34 років виконували розвідувальні завдання, зокрема визначали військовий потенціал Польщі та встановлювали пристрої для прихованого моніторингу критичної інфраструктури
За даними речника польського міністра-координатора у справах спецслужб, зібрана затриманими інформація "стосувалася солдатів Збройних сил Польщі та критичної інфраструктури, розташованої в Польщі, зокрема транспортної інфраструктури, що забезпечує логістичну та військову підтримку Україні, що воює".
Розслідування йде за статтею 130 § 3 Кримінального кодексу Польщі, його контролює Відділ військових справ районної прокуратури в Любліні.
"За рішенням суду підозрювані проведуть наступні три місяці під вартою", - повідомив Добжинський.
