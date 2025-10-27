Двух украинцев задержали в Польше за работу на иностранную разведку: следили за инфраструктурой для военной помощи Украине

$42.000.10
Эксклюзив
08:41 • 11195 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 14890 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 17795 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 20369 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 19957 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 56027 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 53286 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45657 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47957 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29266 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
Популярные новости
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 34378 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС27 октября, 03:48 • 26645 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo04:17 • 34788 просмотра
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:18 • 6298 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT07:25 • 11360 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 68650 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 93107 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 112328 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 95448 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 115058 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 2232 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 38199 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 60894 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 67681 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 67293 просмотра
Двух украинцев задержали в Польше за работу на иностранную разведку: следили за инфраструктурой для военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Двух граждан Украины задержали в Катовице по подозрению в деятельности на иностранную разведку. Они собирали информацию о военном потенциале Польши и устанавливали устройства для мониторинга критической инфраструктуры.

Двух украинцев задержали в Польше за работу на иностранную разведку: следили за инфраструктурой для военной помощи Украине

Двух украинцев задержали в Катовице на юге Польши по подозрению в проведении деятельности для иностранной разведки, сообщил представитель польского министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжинский в X, пишет УНН.

Совместные операции Службы военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности привели к задержанию украинцев в Катовице, которые проводили деятельность для иностранной разведки. Мужчина и женщина в возрасте 32 и 34 лет выполняли разведывательные задачи, в частности определяли военный потенциал Польши и устанавливали устройства для скрытого мониторинга критической инфраструктуры

- сообщил Добжинский.

По данным представителя польского министра-координатора по делам спецслужб, собранная задержанными информация "касалась солдат Вооруженных сил Польши и критической инфраструктуры, расположенной в Польше, в частности транспортной инфраструктуры, обеспечивающей логистическую и военную поддержку воюющей Украине".

Расследование ведется по статье 130 § 3 Уголовного кодекса Польши, его контролирует Отдел военных дел районной прокуратуры в Люблине.

"По решению суда подозреваемые проведут следующие три месяца под стражей", - сообщил Добжинский.

В Польше задержали двух украинцев за хранение наркотиков: у одного из них обнаружили доказательства возможного сотрудничества с россиянами22.10.25, 13:26 • 2449 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Польши
Люблин
Украина
Польша