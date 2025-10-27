Двух украинцев задержали в Польше за работу на иностранную разведку: следили за инфраструктурой для военной помощи Украине
Киев • УНН
Двух граждан Украины задержали в Катовице по подозрению в деятельности на иностранную разведку. Они собирали информацию о военном потенциале Польши и устанавливали устройства для мониторинга критической инфраструктуры.
Двух украинцев задержали в Катовице на юге Польши по подозрению в проведении деятельности для иностранной разведки, сообщил представитель польского министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжинский в X, пишет УНН.
Совместные операции Службы военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности привели к задержанию украинцев в Катовице, которые проводили деятельность для иностранной разведки. Мужчина и женщина в возрасте 32 и 34 лет выполняли разведывательные задачи, в частности определяли военный потенциал Польши и устанавливали устройства для скрытого мониторинга критической инфраструктуры
По данным представителя польского министра-координатора по делам спецслужб, собранная задержанными информация "касалась солдат Вооруженных сил Польши и критической инфраструктуры, расположенной в Польше, в частности транспортной инфраструктуры, обеспечивающей логистическую и военную поддержку воюющей Украине".
Расследование ведется по статье 130 § 3 Уголовного кодекса Польши, его контролирует Отдел военных дел районной прокуратуры в Люблине.
"По решению суда подозреваемые проведут следующие три месяца под стражей", - сообщил Добжинский.
