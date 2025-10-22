$41.740.01
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 7072 просмотра
"Плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку РФ дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 12020 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 21626 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 25156 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 25600 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 33791 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45141 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43523 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35037 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
В Польше задержали двух украинцев за хранение наркотиков: у одного из них обнаружили доказательства возможного сотрудничества с россиянами

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Двух украинцев задержали в Польше за хранение наркотиков, но у одного из них нашли доказательства возможного сотрудничества с российской разведкой. Он передавал русскоязычному лицу фото и координаты военных объектов.

В Польше задержали двух украинцев за хранение наркотиков: у одного из них обнаружили доказательства возможного сотрудничества с россиянами

Польские правоохранители задержали двух граждан Украины в городе Бяла-Подляска за хранение наркотиков, но у одного из них обнаружили доказательства возможного сотрудничества с российской разведкой. По данным прокуратуры, он передавал русскоязычному лицу фото и координаты военных объектов. Его взяли под стражу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно польскому законодательству о конфиденциальности задержанных идентифицируют как "Богдана К. и Кирилла Т". Как указано, их задержали в городе Бяла-Подляска на востоке Польши, за хранение 30 граммов наркотиков.

Была обнаружена переписка на защищенном телефоне, принадлежащем Богдану К., которая свидетельствует о том, что он предоставлял русскоязычному лицу фотографии и географические координаты критически важной инфраструктуры, находящейся в распоряжении Вооруженных сил Республики Польша 

– заявили правоохранители.

Мужчину обвинили в деятельности в пользу иностранной разведки и предоставлении разведке информации, наносящей ущерб государственной безопасности. Суд удерживал его под стражей три месяца до проведения дальнейшего расследования.

Подозреваемый не признал себя виновным, высказывал пророссийские взгляды и ставил под сомнение суверенитет Украины 

– говорится в заявлении.

Другого мужчину, Кирилла Т., обвинили в хранении "незаконных" наркотиков и отпустили.

Ранее УНН писал, что правоохранители Гдыни задержали 42-летнего мужчину, который поджег автомобили с украинскими номерами, нанеся ущерб на 262 000 злотых. Суд арестовал его на три месяца, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Алена Уткина

