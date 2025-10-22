В Польше задержали двух украинцев за хранение наркотиков: у одного из них обнаружили доказательства возможного сотрудничества с россиянами
Двух украинцев задержали в Польше за хранение наркотиков, но у одного из них нашли доказательства возможного сотрудничества с российской разведкой. Он передавал русскоязычному лицу фото и координаты военных объектов.
Польские правоохранители задержали двух граждан Украины в городе Бяла-Подляска за хранение наркотиков, но у одного из них обнаружили доказательства возможного сотрудничества с российской разведкой. По данным прокуратуры, он передавал русскоязычному лицу фото и координаты военных объектов. Его взяли под стражу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно польскому законодательству о конфиденциальности задержанных идентифицируют как "Богдана К. и Кирилла Т". Как указано, их задержали в городе Бяла-Подляска на востоке Польши, за хранение 30 граммов наркотиков.
Была обнаружена переписка на защищенном телефоне, принадлежащем Богдану К., которая свидетельствует о том, что он предоставлял русскоязычному лицу фотографии и географические координаты критически важной инфраструктуры, находящейся в распоряжении Вооруженных сил Республики Польша
Мужчину обвинили в деятельности в пользу иностранной разведки и предоставлении разведке информации, наносящей ущерб государственной безопасности. Суд удерживал его под стражей три месяца до проведения дальнейшего расследования.
Подозреваемый не признал себя виновным, высказывал пророссийские взгляды и ставил под сомнение суверенитет Украины
Другого мужчину, Кирилла Т., обвинили в хранении "незаконных" наркотиков и отпустили.
