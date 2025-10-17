Підпалював авто з українськими номерами: у Польщі затримали 42-річного чоловіка
Київ • УНН
Правоохоронці Гдині затримали 42-річного чоловіка, який підпалив автомобілі з українськими номерами, завдавши збитків на 262 000 злотих. Суд заарештував його на три місяці, йому загрожує до 5 років ув'язнення.
Правоохоронці польського міста Гдиня затримали чоловіка, який підпалив кілька автомобілів з українськими реєстраційними номерами. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Поморського воєводства.
Деталі
Слідство встановило, що 42-річний чоловік займався підпалом автомобілів з українськими номерними знаками, але в результаті його дій також згоріли автомобілі з польськими номерними знаками, що належали жителям Гдині.
Під час обшуків в нього знайшли ємності з залишками виготовлених сумішей легкозаймистих речовин. Правоохоронці оцінили вартість збитків на суму не менше 262 000 польських злотих, що дорівнює приблизно 720 000 доларів США.
Суд відправив чоловіка під арешт на три місяці. За знищення майна йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Польщі суд відмовив Німеччині в екстрадиції українця. Чоловіка підозрюють у підриві російських газопроводів "Північний потік".