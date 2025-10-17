Поджигал авто с украинскими номерами: в Польше задержали 42-летнего мужчину
Киев • УНН
Правоохранители Гдыни задержали 42-летнего мужчину, который поджег автомобили с украинскими номерами, нанеся ущерб на 262 000 злотых. Суд арестовал его на три месяца, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Правоохранители польского города Гдыня задержали мужчину, который поджег несколько автомобилей с украинскими регистрационными номерами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Поморского воеводства.
Детали
Следствие установило, что 42-летний мужчина занимался поджогом автомобилей с украинскими номерными знаками, но в результате его действий также сгорели автомобили с польскими номерными знаками, принадлежавшие жителям Гдыни.
Во время обысков у него нашли емкости с остатками изготовленных смесей легковоспламеняющихся веществ. Правоохранители оценили стоимость ущерба на сумму не менее 262 000 польских злотых, что равно примерно 720 000 долларов США.
Суд отправил мужчину под арест на три месяца. За уничтожение имущества ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Польше суд отказал Германии в экстрадиции украинца. Мужчину подозревают в подрыве российских газопроводов "Северный поток".