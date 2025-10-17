$41.640.12
Ексклюзив
11:59 • 4624 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 3970 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 10893 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
08:14 • 18311 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 42438 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 27922 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 58652 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61264 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 43117 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42909 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Підрив "Північного потоку": суд у Польщі відмовив Німеччині в екстрадиції підозрюваного українця

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Українця, якого підозрюють у підриві російських газопроводів, не передадуть німецьким правоохоронцям.

Підрив "Північного потоку": суд у Польщі відмовив Німеччині в екстрадиції підозрюваного українця

Суд у Польщі відмовився видавати Німеччині громадянина України, підозрюваного у підривах "Північних потоків". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Хоча раніше у Варшаві рішення про передачу Володимира З. до Німеччини має приймати виключно суд, прем'єр-міністр Дональд Туск на початку цього місяця заявив, що видача даного громадянина України не відповідає інтересам Польщі.

Також Дональд Туск зазначив, що проблема полягає не в тому, що підводні трубопроводи, які проходять від росії до Німеччини, були підірвані у вересні 2022 року, а в тому, що вони взагалі були побудовані.

Генеральна прокуратура Німеччини звинувачувала українця в причетності до встановлення вибухівки на трубопроводах поблизу датського острова Борнгольм. Йому висунули звинувачення у змові з метою вчинення вибухового нападу та "антиконституційному саботажі".

Натомість польський адвокат українця відкинув звинувачення. Він поставив під сумнів, чи є кримінальною справою знищення російської власності українцем в той час, коли дві країни перебувають у стані війни.

Контекст

У Польщі затримано українця Володимира З., підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".

Його допитали в районній прокуратурі Варшави. Він не визнав себе винним у звинуваченнях, висунутих німецькою системою правосуддя.

Федеральний суд Німеччини домагається екстрадиції українця, заарештованого в Польщі, якого вважають учасником групи диверсантів, що підірвали "Північний потік" у Балтійському морі. Слідчі стверджують, що він виконував підводні роботи з установки вибухівки.

1 жовтня Варшавський районний суд відправив українця під варту.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що суд в Італії призупинив екстрадицію до Німеччини українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків".

Євген Устименко

