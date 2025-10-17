Підрив "Північного потоку": суд у Польщі відмовив Німеччині в екстрадиції підозрюваного українця
Київ • УНН
Українця, якого підозрюють у підриві російських газопроводів, не передадуть німецьким правоохоронцям.
Суд у Польщі відмовився видавати Німеччині громадянина України, підозрюваного у підривах "Північних потоків". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Хоча раніше у Варшаві рішення про передачу Володимира З. до Німеччини має приймати виключно суд, прем'єр-міністр Дональд Туск на початку цього місяця заявив, що видача даного громадянина України не відповідає інтересам Польщі.
Також Дональд Туск зазначив, що проблема полягає не в тому, що підводні трубопроводи, які проходять від росії до Німеччини, були підірвані у вересні 2022 року, а в тому, що вони взагалі були побудовані.
Генеральна прокуратура Німеччини звинувачувала українця в причетності до встановлення вибухівки на трубопроводах поблизу датського острова Борнгольм. Йому висунули звинувачення у змові з метою вчинення вибухового нападу та "антиконституційному саботажі".
Натомість польський адвокат українця відкинув звинувачення. Він поставив під сумнів, чи є кримінальною справою знищення російської власності українцем в той час, коли дві країни перебувають у стані війни.
Контекст
У Польщі затримано українця Володимира З., підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".
Його допитали в районній прокуратурі Варшави. Він не визнав себе винним у звинуваченнях, висунутих німецькою системою правосуддя.
Федеральний суд Німеччини домагається екстрадиції українця, заарештованого в Польщі, якого вважають учасником групи диверсантів, що підірвали "Північний потік" у Балтійському морі. Слідчі стверджують, що він виконував підводні роботи з установки вибухівки.
1 жовтня Варшавський районний суд відправив українця під варту.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що суд в Італії призупинив екстрадицію до Німеччини українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків".