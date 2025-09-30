$41.320.16
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 24845 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 15577 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 15777 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 16818 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 18079 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 21605 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 60003 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126864 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 56374 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Вибух на "Північному потоці": підозрюваного німцями українця затримано в Польщі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Володимира З. затримали у Польщі за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною, через підозру у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік". Німецькі спецслужби вважають, що він, будучи інструктором з дайвінгу, заклав вибухівку на трубопроводі у Балтійському морі у вересні 2022 року.

Вибух на "Північному потоці": підозрюваного німцями українця затримано в Польщі - ЗМІ

У Польщі затримано українця Володимира З., підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік", як стало відомо кореспонденту RMF FM. Чоловік розшукувався на підставі європейського ордера на арешт, виданий німецьким судом, пише УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

Як повідомляється, Володимира З. було затримано співробітниками поліції у Прушкуві у Польщі. Наразі його передано до Варшавської окружної прокуратури. Очікується, що найближчим часом розпочнеться процедура його екстрадиції, пише видання.

Як повідомив RMF FM адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький, за даними захисту Володимира З., підстав для його екстрадиції до органів німецького правосуддя немає.

"З огляду на повномасштабну війну в Україні і той факт, що Nord Stream належить російській компанії "Газпром", яка фінансує цю діяльність, захист наразі не бачить можливості звинуватити будь-кого з причетних", - заявив Папроцький.

Він також зазначив, що наразі невідомо, чи брав участь його підзахисний у цій диверсії.

Німецькі спецслужби, які переслідують Володимира З., дійшли висновку, що він брав участь у вибуху газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу і, за їхніми словами, у вересні 2022 року вирушив у Балтійське море на яхті з Ростока, потім спустився під воду та нібито розмістив вибухівку на підводному трубопроводі, пише видання.

Захист українця планує оскаржити рішення суду в Італії щодо екстрадиції до ФРН у справі "Північних потоків"16.09.25, 13:48 • 3268 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
Газпром
Північний потік
Балтійське море
Варшава
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Польща