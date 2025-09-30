Вибух на "Північному потоці": підозрюваного німцями українця затримано в Польщі - ЗМІ

У Польщі затримано українця Володимира З., підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік", як стало відомо кореспонденту RMF FM. Чоловік розшукувався на підставі європейського ордера на арешт, виданий німецьким судом, пише УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

Як повідомляється, Володимира З. було затримано співробітниками поліції у Прушкуві у Польщі. Наразі його передано до Варшавської окружної прокуратури. Очікується, що найближчим часом розпочнеться процедура його екстрадиції, пише видання.

Як повідомив RMF FM адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький, за даними захисту Володимира З., підстав для його екстрадиції до органів німецького правосуддя немає.

"З огляду на повномасштабну війну в Україні і той факт, що Nord Stream належить російській компанії "Газпром", яка фінансує цю діяльність, захист наразі не бачить можливості звинуватити будь-кого з причетних", - заявив Папроцький.

Він також зазначив, що наразі невідомо, чи брав участь його підзахисний у цій диверсії.

Німецькі спецслужби, які переслідують Володимира З., дійшли висновку, що він брав участь у вибуху газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу і, за їхніми словами, у вересні 2022 року вирушив у Балтійське море на яхті з Ростока, потім спустився під воду та нібито розмістив вибухівку на підводному трубопроводі, пише видання.

Захист українця планує оскаржити рішення суду в Італії щодо екстрадиції до ФРН у справі "Північних потоків"