Захист українця планує оскаржити рішення суду в Італії щодо екстрадиції до ФРН у справі "Північних потоків"
Київ • УНН
Захист українця, підозрюваного в координації атак на газопроводи "Північний потік" у 2022 році, планує подати апеляцію. Чоловіка, ідентифікованого як Сергій К., було заарештовано в Італії за європейським ордером.
Захист українця планує подати апеляцію після рішення італійського суду про екстрадицію до Німеччини українського чоловіка, підозрюваного в координації атак на газопроводи "Північний потік" у Балтійському морі у 2022 році, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Чоловіка, якого згідно з німецькими законами про конфіденційність ідентифікують лише як Сергія К., було заарештовано минулого місяця поблизу італійського прибережного міста Ріміні за європейським ордером.
Суд в Італії ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного у справі "Північних потоків" - ЗМІ16.09.25, 12:38 • 1134 перегляди
"Його адвокати заявили, що він передасть свою справу до Касаційного суду, найвищого суду Італії", - пише видання.
"Основні права - справедливий суд, умови утримання під вартою, функціональний імунітет - не можуть бути принесені в жертву заради автоматичної судової співпраці", - заявили вони.
Згідно із заявою німецької прокуратури, опублікованою у серпні, підозрюваний був частиною групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнхольм у Балтійському морі.
Йому висунуто звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційному саботажі та руйнуванні важливих споруд.