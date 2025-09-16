Захист українця планує оскаржити рішення суду в Італії щодо екстрадиції до ФРН у справі "Північних потоків"

$41.230.05
48.500.10
ukenru
10:17 • 2516 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 5730 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 5088 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 10926 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 14723 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 12013 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 24183 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 22555 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 56580 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 66260 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.9м/с
30%
752мм
Популярнi новини
Одна людина загинула та четверо поранених: наслідки російських обстрілів по Харківщині 16 вересня, 00:54 • 6566 перегляди
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження16 вересня, 02:28 • 12496 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький06:42 • 4232 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 14410 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 19225 перегляди
Публікації
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 5734 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 10929 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 14726 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 24184 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 32559 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олена Сосєдка
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 38909 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 38588 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 43676 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 49228 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 99172 перегляди
Актуальне
БМ-30 «Смерч»
Шахед-136
Північний потік
The New York Times
Truth Social

Захист українця планує оскаржити рішення суду в Італії щодо екстрадиції до ФРН у справі "Північних потоків"

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Захист українця, підозрюваного в координації атак на газопроводи "Північний потік" у 2022 році, планує подати апеляцію. Чоловіка, ідентифікованого як Сергій К., було заарештовано в Італії за європейським ордером.

Захист українця планує оскаржити рішення суду в Італії щодо екстрадиції до ФРН у справі "Північних потоків"

Захист українця планує подати апеляцію після рішення італійського суду про екстрадицію до Німеччини українського чоловіка, підозрюваного в координації атак на газопроводи "Північний потік" у Балтійському морі у 2022 році, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Чоловіка, якого згідно з німецькими законами про конфіденційність ідентифікують лише як Сергія К., було заарештовано минулого місяця поблизу італійського прибережного міста Ріміні за європейським ордером.

Суд в Італії ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного у справі "Північних потоків" - ЗМІ16.09.25, 12:38 • 1134 перегляди

"Його адвокати заявили, що він передасть свою справу до Касаційного суду, найвищого суду Італії", - пише видання.

"Основні права - справедливий суд, умови утримання під вартою, функціональний імунітет - не можуть бути принесені в жертву заради автоматичної судової співпраці", - заявили вони.

Згідно із заявою німецької прокуратури, опублікованою у серпні, підозрюваний був частиною групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнхольм у Балтійському морі.

Йому висунуто звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційному саботажі та руйнуванні важливих споруд.

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордоном
Північний потік
Reuters
Данія
Італія
Німеччина