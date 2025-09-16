Защита украинца планирует обжаловать решение суда в Италии по экстрадиции в ФРГ по делу "Северных потоков"
Киев • УНН
Защита украинца, подозреваемого в координации атак на газопроводы "Северный поток" в 2022 году, планирует подать апелляцию. Мужчина, идентифицированный как Сергей К., был арестован в Италии по европейскому ордеру.
Защита украинца планирует подать апелляцию после решения итальянского суда об экстрадиции в Германию украинского мужчины, подозреваемого в координации атак на газопроводы "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Мужчина, которого согласно немецким законам о конфиденциальности идентифицируют только как Сергея К., был арестован в прошлом месяце вблизи итальянского прибрежного города Римини по европейскому ордеру.
"Его адвокаты заявили, что он передаст свое дело в Кассационный суд, высший суд Италии", - пишет издание.
"Основные права - справедливый суд, условия содержания под стражей, функциональный иммунитет - не могут быть принесены в жертву ради автоматического судебного сотрудничества", - заявили они.
Согласно заявлению немецкой прокуратуры, опубликованному в августе, подозреваемый был частью группы лиц, установивших взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море.
Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения взрыва, антиконституционном саботаже и разрушении важных сооружений.