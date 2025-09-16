$41.230.05
10:17 • 2636 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 6108 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 5240 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 11092 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 14874 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 12042 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 24295 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 22563 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 56607 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 66277 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Защита украинца планирует обжаловать решение суда в Италии по экстрадиции в ФРГ по делу "Северных потоков"

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Защита украинца, подозреваемого в координации атак на газопроводы "Северный поток" в 2022 году, планирует подать апелляцию. Мужчина, идентифицированный как Сергей К., был арестован в Италии по европейскому ордеру.

Защита украинца планирует обжаловать решение суда в Италии по экстрадиции в ФРГ по делу "Северных потоков"

Защита украинца планирует подать апелляцию после решения итальянского суда об экстрадиции в Германию украинского мужчины, подозреваемого в координации атак на газопроводы "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Мужчина, которого согласно немецким законам о конфиденциальности идентифицируют только как Сергея К., был арестован в прошлом месяце вблизи итальянского прибрежного города Римини по европейскому ордеру.

Суд в Италии принял решение об экстрадиции в Германию подозреваемого по делу "Северных потоков" - СМИ16.09.25, 12:38 • 1144 просмотра

"Его адвокаты заявили, что он передаст свое дело в Кассационный суд, высший суд Италии", - пишет издание.

"Основные права - справедливый суд, условия содержания под стражей, функциональный иммунитет - не могут быть принесены в жертву ради автоматического судебного сотрудничества", - заявили они.

Согласно заявлению немецкой прокуратуры, опубликованному в августе, подозреваемый был частью группы лиц, установивших взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения взрыва, антиконституционном саботаже и разрушении важных сооружений.

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границей
Северный поток
Reuters
Дания
Италия
Германия