18:06 • 2956 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
15:27 • 12625 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 14156 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 13728 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 16071 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 14867 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 14367 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 20443 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 28082 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 20929 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Украина обсудила с США "атаку" на резиденцию путина - Зеленский

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о контакте с США по поводу якобы атаки украинских беспилотников на резиденцию путина. Переговорные группы пришли к выводу, что это фейк.

Украина обсудила с США "атаку" на резиденцию путина - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина контактировала с США относительно якобы атаки украинских беспилотников на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области, передает УНН

Что касается атаки на Валдай, наша переговорная группа связалась с американской группой, они проговорили детали, и мы понимаем, что это фейк 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что партнеры Украины всегда могут благодаря своим техническим возможностям проверить, что это фейк. 

Напомним 

Аналитики Института изучения войны (ISW) не нашли никаких видеозаписей, а также местных или региональных сообщений о предполагаемой атаке украинских беспилотников на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области, о чем утверждал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина30.12.25, 15:51 • 13734 просмотра

Павел Башинский

