Украина обсудила с США "атаку" на резиденцию путина - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина контактировала с США относительно якобы атаки украинских беспилотников на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области, передает УНН.

Что касается атаки на Валдай, наша переговорная группа связалась с американской группой, они проговорили детали, и мы понимаем, что это фейк - сказал Зеленский.

Он отметил, что партнеры Украины всегда могут благодаря своим техническим возможностям проверить, что это фейк.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) не нашли никаких видеозаписей, а также местных или региональных сообщений о предполагаемой атаке украинских беспилотников на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области, о чем утверждал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина