Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 15657 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 17546 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 26959 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 42620 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 59007 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 66020 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 75621 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 77408 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 73528 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля против руководства Ирана. Он заявил, что нынешний иранский режим является террористическим.

Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил поддержку действиям Соединенных Штатов и Израиля против руководства Ирана. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 1 марта, во время выступления в Берлине, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что в своей речи Мерц отметил, что федеральное правительство разделяет "облегчение многих иранцев" в связи с тем, что правящий в Тегеране режим "приближается к своему краху".

Нынешний иранский режим является террористическим режимом, который несет ответственность за десятилетия угнетения иранского народа. ... Мы разделяем интерес Соединенных Штатов и Израиля к прекращению террора этого режима

- заверил Мерц.

Он также подчеркнул, что Германия вместе с США и Израилем заинтересована не только в прекращении террористической деятельности нынешних иранских властей и сворачивании ее ядерной программы, но и программы по разработке баллистических ракет различной дальности. При этом Мерц признал, что ситуация с Ираном непредсказуема.

Внутреннюю динамику в Иране трудно понять

- констатировал канцлер Германии.

Он также анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно событий на Ближнем Востоке, который должен состояться в Вашингтоне во вторник, 3 марта.

Напомним

Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности сотрудничать с США и партнерами, чтобы помочь остановить ответные атаки Ирана.

Вадим Хлюдзинский

