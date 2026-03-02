Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил поддержку действиям Соединенных Штатов и Израиля против руководства Ирана. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 1 марта, во время выступления в Берлине, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что в своей речи Мерц отметил, что федеральное правительство разделяет "облегчение многих иранцев" в связи с тем, что правящий в Тегеране режим "приближается к своему краху".

Нынешний иранский режим является террористическим режимом, который несет ответственность за десятилетия угнетения иранского народа. ... Мы разделяем интерес Соединенных Штатов и Израиля к прекращению террора этого режима - заверил Мерц.

Он также подчеркнул, что Германия вместе с США и Израилем заинтересована не только в прекращении террористической деятельности нынешних иранских властей и сворачивании ее ядерной программы, но и программы по разработке баллистических ракет различной дальности. При этом Мерц признал, что ситуация с Ираном непредсказуема.

Внутреннюю динамику в Иране трудно понять - констатировал канцлер Германии.

Он также анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно событий на Ближнем Востоке, который должен состояться в Вашингтоне во вторник, 3 марта.

Напомним

Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности сотрудничать с США и партнерами, чтобы помочь остановить ответные атаки Ирана.

Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться 4 недели