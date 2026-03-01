В США опровергли заявления Ирана о поражении авианосца USS Abraham Lincoln
Киев • УНН
Центральное командование Вооруженных сил США опровергло заявления Ирана о поражении авианосца USS Abraham Lincoln баллистическими ракетами. Авианосец не получил повреждений и продолжает выполнять боевые задачи.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявления иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о якобы поражении авианосца USS Abraham Lincoln баллистическими ракетами. В ведомстве подчеркнули, что распространенная информация не соответствует действительности. В сообщении, обнародованном на официальной странице CENTCOM в соцсети X, отмечается, что авианосец не получил никаких повреждений, передает УНН.
Детали
По данным командования, ракеты, о которых идет речь в заявлениях иранской стороны, даже не приблизились к кораблю.
"Линкольн не был поражен. Запущенные ракеты даже не подошли близко", — говорится в заявлении.
В CENTCOM также подчеркнули, что USS Abraham Lincoln продолжает выполнять боевые задачи и осуществлять полеты авиации в рамках операций командования. В ведомстве отметили, что действия направлены на защиту американских граждан и нейтрализацию угроз со стороны иранского режима.
Таким образом, американская сторона официально отвергла информацию об успешном ракетном ударе по авианосцу, которую ранее распространили представители КСИР.
Напомним
По данным иранских СМИ, авианосец USS Abraham Lincoln якобы стал целью для удара четырех баллистических ракет.