12:03 • 11921 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 26618 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 47330 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 57054 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 69240 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 72130 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 70715 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 52492 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53308 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 55836 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
публикации
Эксклюзивы
В США опровергли заявления Ирана о поражении авианосца USS Abraham Lincoln

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Центральное командование Вооруженных сил США опровергло заявления Ирана о поражении авианосца USS Abraham Lincoln баллистическими ракетами. Авианосец не получил повреждений и продолжает выполнять боевые задачи.

В США опровергли заявления Ирана о поражении авианосца USS Abraham Lincoln

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявления иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о якобы поражении авианосца USS Abraham Lincoln баллистическими ракетами. В ведомстве подчеркнули, что распространенная информация не соответствует действительности. В сообщении, обнародованном на официальной странице CENTCOM в соцсети X, отмечается, что авианосец не получил никаких повреждений, передает УНН

Детали

По данным командования, ракеты, о которых идет речь в заявлениях иранской стороны, даже не приблизились к кораблю.

"Линкольн не был поражен. Запущенные ракеты даже не подошли близко", — говорится в заявлении.

В CENTCOM также подчеркнули, что USS Abraham Lincoln продолжает выполнять боевые задачи и осуществлять полеты авиации в рамках операций командования. В ведомстве отметили, что действия направлены на защиту американских граждан и нейтрализацию угроз со стороны иранского режима.

Таким образом, американская сторона официально отвергла информацию об успешном ракетном ударе по авианосцу, которую ранее распространили представители КСИР.

Напомним

По данным иранских СМИ, авианосец USS Abraham Lincoln якобы стал целью для удара четырех баллистических ракет.

Антонина Туманова

