Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 27007 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 47657 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 57341 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 69475 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 72249 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 70788 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 52514 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 53328 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 55882 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
У США спростували заяви Ірану про ураження авіаносця USS Abraham Lincoln

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Центральне командування Збройних сил США спростувало заяви Ірану про ураження авіаносця USS Abraham Lincoln балістичними ракетами. Авіаносець не зазнав ушкоджень і продовжує виконувати бойові завдання.

У США спростували заяви Ірану про ураження авіаносця USS Abraham Lincoln

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) спростувало заяви іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) про нібито ураження авіаносця USS Abraham Lincoln балістичними ракетами. У відомстві наголосили, що поширена інформація не відповідає дійсності. У повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці CENTCOM у соцмережі X, зазначається, що авіаносець не зазнав жодних ушкоджень, передає УНН

Деталі

За даними командування, ракети, про які йдеться в заявах іранської сторони, навіть не наблизилися до корабля.

"Лінкольн не був уражений. Запущені ракети навіть не підійшли близько", — йдеться у заяві.

У CENTCOM також підкреслили, що USS Abraham Lincoln продовжує виконувати бойові завдання та здійснювати польоти авіації в межах операцій командування. У відомстві зазначили, що дії спрямовані на захист американських громадян і нейтралізацію загроз з боку іранського режиму.

Таким чином, американська сторона офіційно відкинула інформацію про успішний ракетний удар по авіаносцю, яку раніше поширили представники КВІР.

Нагадаємо

За даними іранських ЗМІ, авіаносець USS Abraham Lincoln нібито став ціллю для удару чотирьох балістичних ракет.

Антоніна Туманова

Світ
