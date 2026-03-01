У США спростували заяви Ірану про ураження авіаносця USS Abraham Lincoln
Київ • УНН
Центральне командування Збройних сил США спростувало заяви Ірану про ураження авіаносця USS Abraham Lincoln балістичними ракетами. Авіаносець не зазнав ушкоджень і продовжує виконувати бойові завдання.
Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) спростувало заяви іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) про нібито ураження авіаносця USS Abraham Lincoln балістичними ракетами. У відомстві наголосили, що поширена інформація не відповідає дійсності. У повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці CENTCOM у соцмережі X, зазначається, що авіаносець не зазнав жодних ушкоджень, передає УНН.
Деталі
За даними командування, ракети, про які йдеться в заявах іранської сторони, навіть не наблизилися до корабля.
"Лінкольн не був уражений. Запущені ракети навіть не підійшли близько", — йдеться у заяві.
У CENTCOM також підкреслили, що USS Abraham Lincoln продовжує виконувати бойові завдання та здійснювати польоти авіації в межах операцій командування. У відомстві зазначили, що дії спрямовані на захист американських громадян і нейтралізацію загроз з боку іранського режиму.
Таким чином, американська сторона офіційно відкинула інформацію про успішний ракетний удар по авіаносцю, яку раніше поширили представники КВІР.
Нагадаємо
За даними іранських ЗМІ, авіаносець USS Abraham Lincoln нібито став ціллю для удару чотирьох балістичних ракет.