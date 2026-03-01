$43.210.00
12:03 • 11600 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 25908 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 46685 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 56469 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 68783 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 71892 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 70559 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 52428 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53248 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 55721 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
США заявили о поражении иранского корвета класса "Джамаран", он тонет в Оманском заливе

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Военные США заявили о поражении иранского корвета класса "Джамаран", который сейчас тонет в Оманском заливе.

США заявили о поражении иранского корвета класса "Джамаран", он тонет в Оманском заливе

Военные США утверждают, что поразили "иранский корвет класса "Джамаран"", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Дтали

По данным Центрального командования США, корабль сейчас тонет на дне Оманского залива у пирса в Чах-Бахаре.

Как сказал президент, военнослужащие иранских вооруженных сил, Корпуса стражей исламской революции и полиции должны "сложить оружие". Покинуть корабль 

- сообщили в Центральном командовании США.

Добавим

Ранее в Центральном командовании США заявили о гибели трех военнослужащих в бою, еще пятеро получили ранения в рамках операции в Иране.

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Центральное командование США
Соединённые Штаты
Иран