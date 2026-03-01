США заявили о поражении иранского корвета класса "Джамаран", он тонет в Оманском заливе
Киев • УНН
Военные США заявили о поражении иранского корвета класса "Джамаран", который сейчас тонет в Оманском заливе.
Военные США утверждают, что поразили "иранский корвет класса "Джамаран"", передает УНН со ссылкой на Sky News.
Дтали
По данным Центрального командования США, корабль сейчас тонет на дне Оманского залива у пирса в Чах-Бахаре.
Как сказал президент, военнослужащие иранских вооруженных сил, Корпуса стражей исламской революции и полиции должны "сложить оружие". Покинуть корабль
Добавим
Ранее в Центральном командовании США заявили о гибели трех военнослужащих в бою, еще пятеро получили ранения в рамках операции в Иране.