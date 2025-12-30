Блэкаут пришел в подмосковье: сотни тысяч абонентов без света
Киев • УНН
Более 500 тысяч человек в подмосковье остались без света после звуков беспилотников. Также обесточена часть оккупированного Мелитополя.
В российском подмосковье произошел блэкаут. Без света оказались более полумиллиона человек, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Детали
В сети сообщают, что перед масштабным обесточиванием в подмосковье слышали звуки беспилотников.
Сейчас известно, что около 600 тыс. абонентов остались без света.
Добавим
Кроме того, есть прилеты в районе оккупированного Мелитополя, город частично обесточен.
