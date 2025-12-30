$42.220.15
Блэкаут пришел в подмосковье: сотни тысяч абонентов без света

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Более 500 тысяч человек в подмосковье остались без света после звуков беспилотников. Также обесточена часть оккупированного Мелитополя.

Блэкаут пришел в подмосковье: сотни тысяч абонентов без света

В российском подмосковье произошел блэкаут. Без света оказались более полумиллиона человек, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

В сети сообщают, что перед масштабным обесточиванием в подмосковье слышали звуки беспилотников.

Сейчас известно, что около 600 тыс. абонентов остались без света.

СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге25.12.25, 11:37 • 121242 просмотра

Добавим

Кроме того, есть прилеты в районе оккупированного Мелитополя, город частично обесточен.

"Птицы" СБС поразили вражеские военные объекты в оккупированном Крыму: среди них - РЛС "Валдай"28.12.25, 12:32 • 3806 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Мелитополь