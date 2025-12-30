Блэкаут пришел в подмосковье: сотни тысяч абонентов без света

В российском подмосковье произошел блэкаут. Без света оказались более полумиллиона человек, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

В сети сообщают, что перед масштабным обесточиванием в подмосковье слышали звуки беспилотников.

Сейчас известно, что около 600 тыс. абонентов остались без света.

СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге

Добавим

Кроме того, есть прилеты в районе оккупированного Мелитополя, город частично обесточен.

"Птицы" СБС поразили вражеские военные объекты в оккупированном Крыму: среди них - РЛС "Валдай"