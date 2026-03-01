Иран запустил ракеты в сторону Кипра, где расположены базы Британии - Джон Хили

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

В то же время он отметил, что эти ракеты не были нацелены на базы и добавил, что 300 военнослужащих Великобритании находились вблизи целей в Бахрейне.

Также Хили уточнил: действия Ирана показывают, "насколько безразборной является расплата со стороны Тегерана" в ответ на гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Напомним

Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.

Также СМИ, в частности, иранские, сообщили, что в результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженными силами страны.