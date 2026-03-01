$43.210.00
ukenru
07:44 • 10704 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 26911 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 38571 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 52997 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 59844 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 64688 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 49138 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 51404 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 52858 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 58632 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Иран запустил ракеты в сторону Кипра, где расположены базы Британии - Джон Хили

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Министр обороны Британии отметил: эти ракеты не были нацелены на базы, но их запуск свидетельствует о безрассудстве Ирана.

Иран запустил ракеты в сторону Кипра, где расположены базы Британии - Джон Хили

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

В то же время он отметил, что эти ракеты не были нацелены на базы и добавил, что 300 военнослужащих Великобритании находились вблизи целей в Бахрейне.

Также Хили уточнил: действия Ирана показывают, "насколько безразборной является расплата со стороны Тегерана" в ответ на гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Напомним

Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.

Также СМИ, в частности, иранские, сообщили, что в результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженными силами страны.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Джон Хили
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Бахрейн
Иран
Кипр