Іран запустив ракети у бік Кіпру, де стоять бази Британії - Джон Гілі

Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 26727 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 38400 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 52836 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 59717 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 64637 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 49104 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 51396 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 52843 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 58614 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію1 березня, 02:00 • 14058 перегляди
В Ірані сформували тимчасову раду для управління країною після загибелі Верховного лідера04:37 • 22500 перегляди
Ескалація в Ірані провокує найбільшу кризу на світовому ринку газу з 2022 року05:21 • 10440 перегляди
Афганістан відкрив вогонь по пакистанських літаках над Кабулом06:01 • 16191 перегляди
США вперше використали українську тактику під час ударів по Ірану - Politico08:21 • 9060 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 62933 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 67239 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 56843 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 60421 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 61113 перегляди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Масуд Пезешкіян
Кирило Буданов
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Україна
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 33515 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 32542 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 31294 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 30979 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 44524 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild
Brent

Іран запустив ракети у бік Кіпру, де стоять бази Британії - Джон Гілі

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Міністр оборони Британії зазначив: ці ракети не були націлені на бази, але їх запуск свідчить про безрозсудливість Ірану.

Іран запустив ракети у бік Кіпру, де стоять бази Британії - Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Водночас він зазначив, що ці ракети не були націлені на бази і додав, що 300 військовослужбовців Великобританії перебували поблизу цілей в Бахрейні.

Також Гілі уточнив: дії Ірану показують, "наскільки безрозбірливою є відплата з боку Тегерану" у відповідь на загибель Верховного лідеру Ірану Алі Хаменеї.

Нагадаємо

Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.

Також ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили, що внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни.

Євген Устименко

СвітПодії
Джон Гілі
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Бахрейн
Іран
Кіпр