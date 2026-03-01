Іран запустив ракети у бік Кіпру, де стоять бази Британії - Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Водночас він зазначив, що ці ракети не були націлені на бази і додав, що 300 військовослужбовців Великобританії перебували поблизу цілей в Бахрейні.

Також Гілі уточнив: дії Ірану показують, "наскільки безрозбірливою є відплата з боку Тегерану" у відповідь на загибель Верховного лідеру Ірану Алі Хаменеї.

Нагадаємо

Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.

Також ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили, що внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни.