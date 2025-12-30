Блекаут прийшов у підмосков'я: сотні тисяч абонентів без світла

$42.220.15
Ексклюзив
15:27 • 8902 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 11459 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 11833 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 14380 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 13826 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 13621 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 19132 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 26368 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 20377 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 24569 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусіVideo30 грудня, 08:15 • 10374 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 26783 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 22862 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 11432 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 6542 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 23071 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 27010 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 26372 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 53455 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 53132 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Музикант
Лавров Сергій Вікторович
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Донецька область
Запоріжжя
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 8898 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 11572 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 28670 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 41784 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 49320 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
NASAMS
MIM-104 Patriot
Coca-Cola

Блекаут прийшов у підмосков'я: сотні тисяч абонентів без світла

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Понад 500 тисяч осіб у підмосков'ї залишилися без світла після звуків безпілотників. Також знеструмлено частину окупованого Мелітополя.

Блекаут прийшов у підмосков'я: сотні тисяч абонентів без світла

У російському підмосков'ї стався блекаут. Без світла опинились понад пив мільйона осіб, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.

Деталі

У мережі повідомляють, що перед масштабним знеструмленням у підмосков'ї чули звуки безпілотників.

Наразі відомо, що близько 600 тис. абонентів залишились без світла.

СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзі25.12.25, 11:37 • 121243 перегляди

Додамо

Крім того, є прильоти в районі окупованого Мелітополя, місто частково знеструмлено.

"Птахи" СБС уразили ворожі військові об'єкти в окупованому Криму: серед них - РЛС "Валдай"28.12.25, 12:32 • 3806 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Мелітополь