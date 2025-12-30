Блекаут прийшов у підмосков'я: сотні тисяч абонентів без світла

У російському підмосков'ї стався блекаут. Без світла опинились понад пив мільйона осіб, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.

Деталі

У мережі повідомляють, що перед масштабним знеструмленням у підмосков'ї чули звуки безпілотників.

Наразі відомо, що близько 600 тис. абонентів залишились без світла.

Додамо

Крім того, є прильоти в районі окупованого Мелітополя, місто частково знеструмлено.

