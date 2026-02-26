У Сербії з’явилися графіті з образами на адресу українського посла - ЗМІ

У центрі сербського міста Новий Сад з’явилися графіті з образами на адресу посла України в Сербії Олександра Литвиненка. Про це пише Радіо Свобода, передає УНН.

25 лютого в центрі міста Нові-Сад з'явилися графіті з образами на адресу посла України в Сербії Олександра Литвиненка. Графіті з'явилося через день після того, як у місті пошкодили пам'ятник українському поету Тарасу Шевченку, на четверту річницю початку вторгнення росії в Україну - пише видання.

У посольстві України в Белграді заявляли, що пошкодження пам'ятника українському поету розцінюють як ганебний вчинок.

Ми вважаємо цей інцидент ганебним актом, спрямованим проти архітектурної пам’ятки міста Нові-Сад, та спробою осквернити пам’ять символу українського народу у трагічну для всієї України та цивілізованого світу дату, 24 лютого. Такі дії вандалів спрямовані на підрив українсько-сербських відносин - заявляли у посольстві.

Вони закликали компетентні органи Сербії розслідувати обставини інциденту та притягнути винних до відповідальності.

Видання зазначає, що це не перший випадок осквернення цього пам'ятника, і саме у Нові-Саді відбуваються мітинги солідарності з українцями.

24 лютого, у четверту річницю вторгнення росії в Україну, прямо біля пам'ятника Шевченку відбувся мітинг.

Зібрані громадяни несли українські прапори, поклали квіти до пам'ятника, запалили навколо нього свічки та написали "Ні війні".

В один день і в один і той самий час у Белграді відбулися два мітинги: один за мир, а інший на підтримку російської агресії. Дві групи людей, що зібралися, були розділені поліцейськими кордонами.

Громадяни, зібрані на їхній заклик, несли українські прапори, гасла "ні війні" та прапори Європейського Союзу, а з гучномовців лунали пісні російською та українською мовами із закликами до миру, а також гімн України.

Навпроти поліцейського кордону розташувалася група, зібрана на заклик ультраправого "Народного патруля", якій поліція завадила підійти до іншої групи зібраних людей. Вони несли російський прапор та символ "Z" російського вторгнення в Україну.

