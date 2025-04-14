У Литві вандали повалили флагштоки з українськими прапорами

У литовському місті Мажейкяй вандали повалили та поламали чотири флагштоки з українськими прапорами, обставини з'ясовує поліція, передає УНН із посиланням на Delfi.

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За даними ЗМІ, у місті Мажейкяй біля костелу св. Франциска Асизського повалили та поламали чотири флагштоки з українськими прапорами.

Обставини події з'ясовує поліція. У місті встановлено відеокамери. З'ясовують, хто міг вчинити ці дії. За такий акт вандалізму загрожує адміністративна відповідальність, повідомляє Мажейкяйський муніципалітет.

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