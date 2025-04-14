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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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У Литві вандали повалили флагштоки з українськими прапорами

Київ • УНН

 • 5504 перегляди

У литовському місті Мажейкяй вандали повалили та поламали чотири флагштоки з українськими прапорами біля костелу. Поліція з'ясовує обставини події та встановлює осіб причетних до вандалізму.

У Литві вандали повалили флагштоки з українськими прапорами

У литовському місті Мажейкяй вандали повалили та поламали чотири флагштоки з українськими прапорами, обставини з'ясовує поліція, передає УНН із посиланням на Delfi.

Деталі

За даними ЗМІ, у місті Мажейкяй біля костелу св. Франциска Асизського повалили та поламали чотири флагштоки з українськими прапорами.

Обставини події з'ясовує поліція. У місті встановлено відеокамери. З'ясовують, хто міг вчинити ці дії. За такий акт вандалізму загрожує адміністративна відповідальність, повідомляє Мажейкяйський муніципалітет.

Вандалізм на могилах загиблих українських воїнів: затриманій призначать судово-психіатричну експертизу20.06.24, 23:55 • 47559 переглядiв

Антоніна Туманова

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