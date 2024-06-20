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Вандалізм на могилах загиблих українських воїнів: затриманій призначать судово-психіатричну експертизу

Київ • УНН

 • 47550 перегляди

60-річна жінка, підозрювана в нанесенні збитку могилам українських солдатів в Києві, пройде судово-психіатричну експертизу, щоб визначити, чи осудна вона, і їй загрожує до 7 років тюремного ув'язнення, якщо її визнають винною.

Вандалізм на могилах загиблих українських воїнів: затриманій призначать судово-психіатричну експертизу

60-річній жінці, яку підозрюють у пошкодженні могил українських військових, буде призначено судово-психіатричну експертизу.  Якщо зловмисницю визнають осудною, то їй загрожуватиме до семи років позбавлення волі. Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Жінка мотивів свого вчинку ніяк не пояснює. У нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку і вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії

розповіла Анна Страшок.

Вона зазначила, що за результатами цієї експертизи буде вирішено, чи скеровувати обвинувальний акт до суду, чи вживати заходів медичного характеру.

За словами речниці, якщо експертиза визнає жінку осудною, згідно з чинним законодавством, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Представниця поліції уточнила, що кримінальне провадження щодо жінки розпочато за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу (Наруга над могилою). Враховуючи обставини злочину, планується перекваліфікація на ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою з хуліганських спонукань).

Зловмисниця перебуває в приміщенні Печерського управління поліції, де відбуваються першочергові слідчі дії. Найближчим часом їй повідомлять про підозру.

Контекст

Співробітники Печерського управління поліції за допомогою камер відеоспостереження змогли встановити, що до акту вандалізму на могилах українських військових Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка причетна 60-річна уродженка Вінниччини, яка вже тривалий час мешкає в Києві.

20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.

Наруга над могилами загиблих воїнів "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка: підозрювану жінку затримали20.06.24, 14:22 • 41668 переглядiв

Лілія Подоляк

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