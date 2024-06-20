Вандалізм на могилах загиблих українських воїнів: затриманій призначать судово-психіатричну експертизу

60-річній жінці, яку підозрюють у пошкодженні могил українських військових, буде призначено судово-психіатричну експертизу. Якщо зловмисницю визнають осудною, то їй загрожуватиме до семи років позбавлення волі. Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Жінка мотивів свого вчинку ніяк не пояснює. У нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку і вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії